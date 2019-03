Chris Paul es traspasado a los Houston Rockets de James Harden

Chris Paul jugará la próxima temporada en los Houston Rockets. Así lo adelantaba Adrian Wojnarowski, periodista de 'The Vertical' y especialista en confirmar traspasos en la NBA, que soltó una 'bomba' que podría poner patas arriba el mercado de agentes libres.

Este traspaso supone juntar a dos de los mejores asistentes de la NBA, James Harden y el propio Paul, que formarán una pareja exterior de lujo que esperan redondear con Paul George.

A cambio de Paul, los Clippers reciben a Lou Williams, Patrick Beverley y Sam Dekker, además de una primera ronda protegida del draft de 2018, un suculento botín para poblar su escaso banquillo. Este traspaso puede ser el primero de muchos de los que pueden producirse este verano en la liga norteamericana.

Sources: After Paul informed Clippers he'd sign w/ HOU in FA, teams agreed to deal sending Beverley, Decker, Williams and 2018 FRP for Paul. https://t.co/9Lk9FPEPbu