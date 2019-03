Los Chicago Bulls ganan a los Cavaliers en su cruzada imposible por los Playoffs

Los alas-pivots españoles Pau Gasol y Nikola Mirotic disfrutaron de un triunfo meritorio ante los Cavaliers de Cleveland, que les dejó la compensación de atrasar un día más la eliminación de la fase final, a la que ya se han resignado cuando se de matemáticamente.

El base Ricky Rubio, que también su equipo de los Timberwolves de Minnesota está eliminado de los playoffs, volvió a disfrutar de un triunfo en la recta final de la temporada regular de la NBA. Mientras que el ala-pívot hispano congoleño Serge Ibaka esta vez no pudo disfrutar de la victoria con los Thunder de Oklahoma City aunque será el único español que se mantenga en la competición de la fase final.

Gasol y Mirotic ayudaron a la victoria que lograron los Bulls por 105-102 ante los Cavaliers de Cleveland, pero su marca de 40-40 sólo les da para esperar a ver que es lo que hacen los Pacers de Indiana que con tres partidos que restan por disputar de la temporada regular sólo necesitan ganar uno para asegurar el octavo puesto de la Conferencia Este y dejar fuera al equipo de Chicago.

No aclara su futuro

"Sabemos cuál es la situación real y no es otra que depender de lo que hagan los Pacers que tienen todo a su favor para estar en fase final y nosotros no", declaró Gasol a los periodistas al concluir el partido que se disputó en el United Center de Chicago. "Lo he repetido en los últimos días, hasta el final tendremos que darlo todo en el campo, luego veremos que es lo que sucede sobre mi futuro", agregó.

El jugador de Sant Boi volvió a ser el más completo de los Bulls al conseguir su tercer doble-doble consecutivo y el cuadragésimo sexto de la temporada al aportar 11 puntos y 12 rebotes, incluidos nueve defensivos, Gasol disputó 25 minutos en los que anotó 4 de 7 tiros de campo y 3 de 5 desde la línea de personal, además de repartir una asistencia, recuperó un balón, perdió tres y puso un tapón.

El jugador de Sant Boi también fue el encargado de anotar un tiro de personal en los últimos segundos del partido que puso el parcial de 105-102 que sería el marcador final después que el escolta J.R.Smith falló un intento de triple antes que sonase la bocina. Por su parte, Mirotic, que salió de titular, aportó 13 puntos que lo dejaron como el tercer máximo encestador del equipo.

Ricky volvió a ser el mejor socio de Towns

Mirotic jugó 17 minutos y consiguió 13 puntos al anotar 5 de 11 tiros de campo, incluidos 3 de 7 triples, capturó seis rebotes --cinco defensivos--, recuperó un balón, perdió otro y puso un tapón. Rubio se encargo una vez más de dirigir el ataque ganador de los Timberwolves que se impusieron de nuevo a un equipo ganador de la Conferencia Oeste y de visitantes como fueron los Trail Blazers de Portland a los que ganaron por 105-106.

Aunque Rubio ya tiene asumido que ha dejado de ser opción en el ataque de los Timberwolves en cuanto a los tiros a canasta, consolidó su posición de director del juego ofensivo y los lideró con 11 asistencias. Rubio jugó 32 minutos en los que aportó cinco puntos tras anotar 2 de 7 tiros de campo, incluido el único triple que intento, además de capturar cuatro rebotes, recuperó cuatro balones y perdió otros cuatro.

El jugador de El Masnou ha consolidado su entendimiento con el pívot dominicano, el novato Karl-Anthony Towns, al que ha ayudado a crecer en el ataque y el seleccionado con el número uno por los Timberwolves en el pasado sorteo universitario, ya tiene asegurado el premio de Novato del Año, sólo necesita conocer si va a hacer historia si lograse la nominación de forma unánime.

Los Thunder perdieron sin presión

Los Thunder con todo decidido, al tener ya asegurado el tercer puesto de la Conferencia Oeste, no tuvieron ninguna presión y perdieron de visitantes por 114-112 ante los Kings de Sacramento, a pesar que Ibaka hizo una buena individual y de equipo.

El internacional español jugó 29 minutos en los que aportó 14 puntos tras encestar 5 de 9 tiros de campo, incluidos dos triples de cinco intentos, y acertó 2-2 desde la línea de personal. Ibaka también capturó ocho rebotes, incluidos seis defensivos, recuperó dos balones y perdió uno.