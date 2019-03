Carmelo y Afflalo deciden un Knicks-Sixers de infarto

Les costó, pero los Knicks consiguieron ganar a los Sixers tras dos prórrogas. Los de la Gran Manzana llegaron a gozar de una renta de 18 puntos en el tercer cuarto, pero la tiraron por la borda. Además, la remontada de los Sixers coincidió con la lesión de Porzingis, la mejor noticia de los Knicks esta temporada.

Quizás por las horas o por cosas del deporte, el partido comenzó con desacierto por parte de ambos equipos. El día de Martin Luther King marca una jornada especial en la NBA, en la que prácticamente todos los equipos juegan y la liga programa grandes partidos que hacen las delicias de los aficionados.

La jornada de Martin Luther King

También cambian los horarios para que todo el mundo, y cuando es todo el mundo es todo el planeta, pueda disfrutar del espectáculo de la mejor liga de baloncesto. Curiosidades aparte, el duelo venia marcado por la pelea entre dos pesos pesados del pasado draft: Okafor y Porzingis.

José Manuel Calderón, por su parte, acabó con 8 puntos y 5 asistencias, siendo poco protagonista durante el encuentro. La gran incógnita que rodea a los Knicks ahora mismo es el alcance de la lesión de Porzingis, que puede marcar las aspiraciones de los neoyorkinos para luchar por los Playoffs.

Partido aburrido hasta que se llegó al final

Antes de llegar al último cuarto, el Knicks-Sixers estaba siendo un partido normal en cuanto a intensidad, rancio en cuanto a acierto y apagado como el Madison ante tan pobre despliegue de ambos equipos. La anotación al descanso era la normal (49-52), pero las sensaciones del partido no hacían presagiar un final como el que se vivió.

Los Sixers consiguieron remontar 18 puntos de desventaja para llegarse a poner por delante en el marcador. Sin embargo, Carmelo Anthony ejerció de salvador para llevar el partido a la prórroga. No estaba siendo su mejor partido, de hecho estaba siendo regular, fallando tiro sí y tiro también.

En la primera prórroga no se decidió nada y el partido se fue a una segunda en la que los Knicks hicieron gala de un juego colectivo más acertado que el de unos Sixers perdidos cuando no les salían los ataques de pick and roll. El partido del inicio más temprano fue el más duradero de una jornada llena de significado en la NBA.