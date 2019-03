Los Bulls no encuentran el camino y caen por paliza ante los Clippers

Los Chicago Bulls de Pau Gasol cerraron un irregular mes de enero con derrota (120-93) ante Los Angeles Clippers en el Staples Center, un duelo que se complicó en exceso ya al término del tercer parcial y que el pívot español no disputó en los últimos 12 minutos, para cerrar sus estadísticas con 15 puntos y 14 rebotes.

Los de Fred Hoiberg, que no encadenan dos victorias seguidas desde una racha de seis que terminó el pasado siete de enero, sucumbieron ante el buen hacer coral de unos Clippers muy superiores, con un gran acierto exterior (17 triples). Si la franquicia angelina no sufre sin Blake Griffin, la de Illinois no parece carburar sin Joakim Noah.

Los de Chicago, que no podrán contar con el francés el resto de la temporada, mostraron de nuevo una falta de carácter que les llevó a tirar la toalla mediado el tercer parcial. Jamal Crawford, que anotó 12 de sus 26 puntos en el último cuarto, Redick y DeAndre Jordan (17 y 20 rebotes) rubricaron la cuarta victoria seguida de los Clippers.

Tres días después de ganar al que en lo deportivo ya hace tiempo es el hermano pequeño de Los Angeles, los Lakers, los Bulls volvieron a su racha irregular. La dirección de Chris Paul destrozó a los visitantes, que aguantaron en pie durante la primera mitad. Butler (23 puntos) y Rose (20) desparecieron después.

Pau Gasol, único español en pista ante la ausencia de un Nikola Mirotic sometido esta semana a una operación de apendicitis, manejó buenos números en los 29 minutos que disputó. Hoiberg no sacó al catalán en el último cuarto, quizá viendo, como el resto de los Bulls, lo lejano de la segunda victoria seguida, una vez más.