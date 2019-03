Breanna Stewart, rookie del año en la WNBA, revela haber sufrido abusos sexuales

En una carta publicada en 'The Players' Tribune' titulada 'Yo también', la jugadora de los Seattle Storm de la WNBA Breanna Stewart ha contado que, siendo una niña, sufrió abusos sexuales.

Stewart asegura que estos abusos se prolongaron durante dos años, empezando cuando apenas tenía 9 años por un obrero que "olía a cigarros y suciedad", un olor que "jamás" podrá olvidar.

Anima a las mujeres a que denuncien

La jugadora asegura que "intentaba apartar su brazo", pero "no tenía fuerza". Su tabla de salvación fue el baloncesto, un lugar "seguro" en el que refugiarse. "Nunca he ido a terapia, he llorado, estoy enfadada de que se aprovechase de mi cuando era una niña", relata Stewart.

Dos años después, le contó todo a sus padres, que llamaron a la Policía para que contase lo que había pasado. Pese al caos que vivió, asegura que sólo pensaba en ir a entrenar para olvidarse de todo.

Por último, animó a que las mujeres denuncien en caso de sufrir abusos sexuales, ya que "la ayuda está ahí": "Si te están maltratando, cuéntaselo a alguien, si esa persona no te cree, cuéntaselo a alguien más".