El Baskonia acaba séptimo y se medirá al Fenerbahce en el Top 8 tras perder contra el Efes

Baskonia se enfrentará al Fenerbahçe en los 'play-offs' de la Euroliga después de perder en la última jornada de la Fase Regular frente al Anadolu Efes (79-81) en un duelo que se decidió en los últimos segundos gracias a la imprecisión de ambos conjuntos.

El equipo de Pedro Martínez, que llegaba en un buen momento de forma, demostró su cortocircuito desde el principio con malas elecciones de tiro y siendo muy pasivo en el rebote. Esto permitió que las ventajas iniciales para el cuadro local fuesen insignificantes hasta poco antes del descanso.

Mal partido

No hubo brillo ni excelencia -por supuesto- en un Baskonia que tenía en mente guardar la séptima plaza y la guardó. Pero lo hizo por la derrota del Khimki y no por sus méritos en esta trigésima jornada de la Euroliga. Shengelia y Marcelinho intentaron la resurrección final, pero Anadolu no perdió la cara al encuentro y terminó llevándose el premio pese a estar eliminado hace varias jornadas.

Un gran parcial nada más salir del descanso (5-13) labró las primeras ventajas del equipo turco, que se apoyó a la perfección en el acierto de McCollum (21 puntos) y Motum (16), sensacional desde el perímetro con 3/5. En los vitorianos, por su parte, destacó Vincent Poirier, de lo mejor bajo el aro.

Siguiente rival: Fenerbahce

De hecho, una de las reacciones de Baskonia terminó igualando el marcador en el cuarto decisivo. Cinco puntos seguidos de Shengelia dejaron la distancia a una sola canasta (67-69), pero los de casa fueron incapaces de tomar la delantera.

Ni Marcelinho en un rebote, ni Janning desde la línea de tres, ni Beaubois -con un triple que se salió de dentro- pudieron cambiar el triunfo del Efes para cruzar su destino con el vigente campeón de la máxima competición continental.