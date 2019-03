El Barcelona también impide mostrar pancartas en apoyo a 'los Jordis' en el Palau

El Barcelona no ha permitido que el grupo de animación Sang Culé exhibiera en el Palau Blaugrana, donde se ha disputado el encuentro contra el Zalgiris Kaunas, unas pancartas pidiendo la libertad de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Según han explicado a Efe fuentes del club azulgrana, los responsables de seguridad no ha dejado mostrar dichas pancartas porque el grupo de animación no les había avisado previamente.

Igual que en el Camp Nou

De esta manera, los miembros de seguridad de la entidad se han amparado en la Ley del Deporte, que dictamina que los aficionados no pueden mostrar una pancarta en un recinto si el club no ha sido avisado antes del encuentro. En señal de protesta, el grupo de animación Sang Culé ha retirado sus emblemas habituales en las gradas del Palau Blaugrana y ha decido no presenciar el encuentro.

Dichas pancartas en apoyo a Cuixart y Sánchez, que entraron en prisión hace nueve días, eran las mismas que la pasada semana el club azulgrana no permitió mostrar en el partido que el Barcelona disputó en el Camp Nou ante el Olympiacos. En ese caso, el club argumentó la decisión alegando la normativa de la UEFA que impide la entrada de pancartas de contenido político en los estadios.