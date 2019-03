El Barcelona de baloncesto multa con 5.000 euros a cada uno de sus jugadores por bajo rendimiento

Según adelantó Catalunya Radio, toda la plantilla ha sido sancionada con una multa que ascendería a unos 5.000 euros, incluyendo al entrenador Giorgios Bartzokas: "Me siento responsable de la situación, aunque no culpable", confesó el técnico. Este hecho no es algo usual dentro del mundo del deporte.

El Barcelona no pasa por su mejor momento. Tras un balance negativo en la Euroliga (8 victorias, 13 derrotas) y más derrotas de las esperadas en la Liga (12 victorias por 6 derrotas), se encuentra en cuarta posición a poco más de una semana del inicio de la Copa del Rey.