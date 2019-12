Anulan un mate legal a los Houston Rockets y reclaman la repetición del último cuarto del partido

La NBA ha sido protagonista de una nueva polémica arbitral. Los colegiados del encuentro anularon un mate del jugador de los Houston Rockets James Harden al considerar que les pareció que el balón volía a salirse por el aro. Los puntos de la canasta no sumaron al marcador y ahora el equipo reclama la victoria o la repetición del partido o de los últimos siete minutos contra los San Antonio Spurs.

El equipo vencía por 13 puntos de diferencia y fue en el último cuarto cuando ocurrió la jugada. James Harden recuperó el balón realizando un espectacular contraataque que acabó con un magnífico mate. Las imágenes sembraron la duda entre los asistentes aunque tras repetir el mate se puede ver cómo la pelota sí entro. "James Harden hizo un mate y la pelota desapareció para nosotros y entonces salió de la canasta. Cuando esto pasa, es una canasta de interferencia", explicaron los árbitros.

Todo apunta a que el partido finalmente no se repetirá. El entrenador de los Rockets, Mike D'Antoni ha asegurado que se ha hecho la reclamación necesaria para que la jugada fuese revisada. El técnico asegura que no obtuvo respuesta y posteriormente le dijeron que no podía hacer eso.

Finalmente, el partido acabó con victoria para San Antonio Spurs por una diferencia de tan solo dos puntos sobre Houston Rockets.