Antonella González, la jugadora que amamantó a su bebé en el descanso: "Que todas las madres sientan que se puede"

Las imágenes de la jugadora de baloncesto Antonella González, que amamantó en plena cancha a su hija de 11 meses durante el descanso de un partido en Argentina, se ha hecho viral en todo el mundo. La deportista quiso demostrar así que se puede "volver a la actividad" tras un embarazo.

En las imágenes vemos cómo González, sentada en una silla, se levanta la camiseta para dar el pecho a su hija Madi. Sucedió durante la sexta jornada de la Liga Femenina de baloncesto que Rocamora ganó por 61-44 a Vélez Sarsfield, líder provisional del torneo en Argentina.

"Una imagen que resume la pasión: por el básquet y por ser madre. Una imagen que resume el sacrificio que ellas hacen. Antonella González ayudó (8 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia) a que @ClubRocamora le sacara el invicto a Vélez y, en el entretiempo, le dio de comer a su hija Madi", escribió en su cuenta de Twitter la Confederación Argentina de baloncesto, la primera institución en dar a conocer las imágenes.

Poco después, el propio club compartió otras dos imágenes con una frase de la base: "Que todas las madres sientan que se puede".

Sorprendida por la repercusión

Las imágenes se hicieron muy virales. La jugadora de 30 años cuenta cómo coexisten sus pasiones: ser madre, el trabajo y su gran amor, el baloncesto. "Me alegra y pone contenta que se visualice algo así. Que esto sirva para aquellas mamás indecisas, que piensan que después de un embarazo no se puede volver a la actividad, que crean que sí se puede", ha explicado Antonella.

González se congratuló de que su imagen tuviera tanta repercusión en una entrevista con la Confederación Argentina de baloncesto. "La verdad es que me sorprendió que algo tan natural para una madre como lo es amamantar generara tanta repercusión. Pero me alegra y pone contenta que se nos haga ver, que se visualice algo así. Que esto sirva para las mamás que están ahí, indecisas que piensan que después de un embarazo no se puede volver a la actividad, que crean que se puede", señaló.