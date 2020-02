Adrià, el 'tercer Gasol', debuta con el Espanyol "No soy tan bueno como mis hermanos"

No debe ser fácil ser el hermano de dos súper estrellas como Pau y Marc. Y es que, aunque no tiene la calidad de sus hermanos, Adrià Gasol también juega el baloncesto. Eso sí, se sale un poco de la estela familiar porque acaba de debutar con el Espanyol.

En la grada todos se hacían la misma pregunta: ¿a quién se parece más jugando, a Pau o a Marc? Adrià bromea: "No soy tan bueno como mis hermanos, no me parezco a ninguno".

Sus hermanos en la NBA y él en la modesta Segunda División Catalana. Calentando incluso en la calle antes del partido. Ya de pequeño tenía claro que su prioridad eran los estudios y el baloncesto solo una diversión: "El baloncesto, solo para divertirme", decía ya en 2006.

Pau, roto por la muerte de Kobe

14 años después ha terminado, sin embargo, de blanquiazul en el Espanyol: "No pasa nada", dice sobre la tradición familiar culé.

En el Espanyol, lógicamente, están encantados con el tirón de su apellido. Unas gradas por las que algún día aparecera Pau, ahora roto por la muerte de Kobe Bryant. "Muy triste, muy afectado lógicamente. Son golpes muy duros de encajar", nos confirma Adrià .