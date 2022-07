Un atleta extremo graba el momento en el que colapsa un glaciar en Kirguistán

Hace unos días el glaciar de La Marmolada, en los Dolomitas (Italia), se convertía en noticia después de que las altas temperaturas provocaran una avalancha de hielo, nieve y piedras que costó la vida 11 personas.

Una tragedia que acecha muchos glaciares del mundo ante las inusuales temperaturas y que amenaza a los escaladores y montañistas que se acercan a estos lugares.

Ahora, Harry Shimmin, aficionado al freeski, el buceo, el cliff diving y la caída libre, ha compartido en sus redes sociales el momento en que un glaciar colapsa en las montañas de Tian Shan, Kirguistán.

Harry Shimmin estaba practicando montañismo por las montañas de Tian Shan junto a otros 9 alpinistas cuando se produjo el increíble derrumbe del glaciar. Él mismo lo ha explicado en su cuenta de Instagram.

"9 británicos y 1 americano estuvimos practicando montañismo por las montañas de Tian Shan, en Kirguistán. Habíamos llegado al punto más alto de la excusión cuando me separé del grupo para tomar fotos en lo alto de una colina, en un acantilado. Mientras tomaba las fotos escuché un fuerte sonido de hielo rompiéndose detrás de mí", narra Harry Shimmin.

"Si llegamos a caminar 5 minutos más, estaríamos todos muertos"

"Como llevaba allí unos minutos, sabía de un buen lugar para refugiarme. Estaba al borde de un acantilado, por lo que lo único que podía hacer era correr hacia la avalancha y alejarme del refugio de mi lado (por eso no me muevo). Sí, sé que me espero al último segundo para ponerme a cubierto y que hubiera sido más seguro hacerlo antes. Soy consciente de que corrí un gran riesgo. De hecho, cuando la nieve empezó a pasar por encima todo se oscureció, me costaba respirar y pensé que podía morir", confiesa Harry Shimmin.

"Pero una vez terminó, la adrenalina me recorrió todo el cuerpo. Sabía que el resto del grupo estaba lejos de la avalancha y que estarían bien. Cuando me uní a ellos de nuevo lo certifiqué, aunque uno se había hecho daño en la rodilla y otro tenía algunas magulladuras. El grupo, en general, reía y lloraba, felices por estar vivos. Un poco más tarde nos dimos cuenta de lo afortunados que fuimos. Si llegamos a caminar 5 minutos más, estaríamos todos muertos. El camino que íbamos a tomar estaba totalmente cubierto por el hielo. Ni corriendo nos hubiéramos salvado de las rocas y los trozos de hielo. Tengo imágenes de todo, tanto antes como después, los iré publicando en mi cuenta cuando tenga buena señal", concluye Harry Shimmin.