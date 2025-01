Así es la vida de Robinho en una 'cárcel de famosos' con asesinos célebres y un ´Tinder' entre presos

Robinho, el que fue futbolista del Real Madrid durante tres años, desde 2005 hasta 2008, se encuentra en una prisión en Brasil cumpliendo nueve años de condena tras ser acusado en 2022 por haber participado en un delito de violación grupal en Italia en 2013. Varios medios de comunicación brasileños han publicado que el exjugador de fútbol no pudo celebrar los festejos navideños con su familia ya que las autoridades penitenciarias rechazaron la solicitud de un permiso especial.

El brasileño concedió una entrevista a 'TV Record' este año, en la que afirmaba que posee pruebas suficientes para demostrar que es inocente pero que la Justicia Italiana, incluso después de haberse celebrado el juicio, ignoró sus alegaciones. Por otro lado, Robinho admite que mantuvo una breve relación con la víctima la misma noche que se cometió el delito, pero señaló que la relación fue consentida por ambas partes y que las pruebas policiales no detectaron su ADN. "Tuvimos una relación superficial y rápida. Intercambiamos besos, después de eso me fui a casa. Había otras personas en el lugar. Cuando vi que ella quería seguir con otros chicos, me fui para casa.... Nunca lo negué. Fue consensuado. Nunca lo negué. Podría haberlo negado, porque mi ADN no está ahí. Pero no soy un mentiroso"", explicó el exjugador del Real Madrid.

Penitenciaría II de Tremembé, la 'cárcel de los famosos' de Brasil

El que fuera futbolista del Real Madrid se encuentra preso en la prisión Dr. José Augusto César Salgado P2 (Penitenciaría II de Tremembé), ubicada en Sao Paulo. La prisión se conoce en Brasil como la 'cárcel de los famosos' y cuenta con 430 reclusos que están repartidos en celdas que varían su tamaño desde 9 a 15 metros cuadrados y en las cuales pueden estar alojadas hasta 6 presos.

En la misma cárcel, se encuentran políticos, celebridades y asesinos famosos como el periodista Antonio Marcos Pimenta Neves, condenado por la muerte de la periodista Sandra Gomide, Cristian Cravinhos, acusado de colaborar en el asesinato de los padres de su entonces pareja en aquel momento, o Roger Abdelmassih, médico brasileño que abusó de 39 pacientes sedados.

¿Qué es el 'Tinder' de la "cárcel de los famosos"

Ullisses Campbell, periodista brasileño, ha publicado un libro que trata sobre los asesinatos de los Von Richthofen, cuyo autor de los hechos comparte cárcel con Robinho, y desveló el funcionamiento del 'Tinder' entre reclusos. Las presas, ubicadas en un módulo a más de cinco kilómetros de distancia, envían imágenes suyas a los otros reclusos a través de cartas que transportan las visitas. El personal penitenciario es el responsable de leer el contenido de las cartas y a través de este método, se establecen las relaciones de pareja entre presos.

