Felipe Melo, sobre Robinho y Dani Alves: "Si lo hubieran hecho con mi hija, no creo que estuviera aquí para daros esta entrevista"

Felipe Melo, excompañero de Dani Alves en la selección brasileña y jugador del Fluminense, ha hablado sobre las recientes condenas a Alves y Robinho por violación.

"Mira, antes que nada nadie está obligado a hablar del tema. 'Ah, pero ¿por qué fulano de tal no habla?'... No habla porque no es necesario, pero no veo ningún problema en hacerlo yo ahora", explica Felipe Melo.

"Tengo una hija de 15 años. Si lo hubieran hecho con mi hija, no creo que estuviera aquí para daros esta entrevista. Creo que hay que respetar a los seres humanos, hay que respetar a las mujeres, hay que respetar a los hombres", indicó Felipe Melo en una entrevista a Globo Sporte.

El jugador del Fluminense recuerda el shock que supuso la noticia de estos dos casos.

"Llega como una bomba, pero tienen que pagar por lo que hicieron. Si son condenados, deberán pagar por ello. Y que sirva de lección para que otros no lo hagan. Esto es muy serio. Tienes que pagar, y después de pagar la multa y marcharte, tienes que ser resocializado", apuntó Felipe Melo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com