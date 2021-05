Anna Bader, así es la clavadista alemana más exitosa de Europa

Anna Bader se para en el borde y se tira de cabeza al vacío, así está todo el día esta alemana, considerada la mejor clavadista de Europa. Un salto de 20 metros hasta tocar el agua, desde que salta hasta que se sumerge pasan aproximadamente dos segundos y medio.

"Los saltos y los clavados me dan sensación de libertad, me centro y me siento intocable en el aire en ese momento", explica Anna Bader. Cada músculo de su cuerpo tiene que estar completamente preparado para el impacto con el agua.

Esta alemana entra en el agua a una velocidad de 85 kilómetros por hora. Anna no iba ni mucho menos para dedicarse a los saltos, sin embargo, su vida cambió cen unas vacaciones en Jamaica, cuando de repente cambió de planes: "Vi a varios saltadores y quise saltar con ellos, la gente que me veía me decía si era profesional, y así comenzó todo", asegura la alemana.

Ahora, con 38 años está acostumbrada a las competiciones, en España compitió en el campeonato mundial de Barcelona.

Anna Bader es tan apasionada en su profesión que parece que se la ha transmitido a sus hijos. En sus redes sociales comparte sus triunfos, entrenamientos y por supuesto su vida personal, que comparte con su marido y sus hijos De todas formas, a Anna no le gusta correr riesgos pero le encanta traspasar límites y parece que donde cae lo borda.