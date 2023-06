Ana Peleteiro explota contra las redes tras hablar de los trans en el deporte: "Me han deseado la muerte"

La atleta española Ana Peleteiro ha denunciado un "enorme acoso por las redes", "insultos" e incluso "deseos de muerte" en un comunicado en su perfil de Twitter después de que sus palabras sobre la inclusión de las personas trans en el deporte no sentaran bien a determinado sector de la sociedad.

Denuncia "deseos de muerte" y "lesiones graves"

Hace unos días, Peleteiro concedió una entrevista a 'El País' en la que, además de muchos otros temas, trató la polémica de los atletas trans en el deporte, algo que está a la orden del día en esta disciplina. Entre otras reflexiones de la gallega, destacó esta: "El tema de la competición deportiva es delicado. Si has madurado como hombre, aunque bajes tus niveles de testosterona, tu densidad ósea y desarrollo muscular es diferente al de otras mujeres. En atletismo la mujer que más salta son 15 metros y pico y el hombre 18 metros y pico. Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional", aseguró la especialista en triple salto.

"Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional"

Pues bien, esa reflexión/opinión ha provocado que determinadas personas la hayan atacado personalmente a través de sus redes sociales: "Desde hace unos días llevo recibiendo un enorme acoso por las redes. Una cantidad innumerable de personas que me insultan, me desean la muerte, le desean el mal a mi familia e incluso mensaje de odio pidiéndoles a Dios que ojalá me parta una pierna o cualquier lesión grave que me aleje de las pistas", ha empezado diciendo la gallega en su nota oficial.

"Afortunadamente he trabajado mucho en terapia para que este tipo de mensajes no me afecten en mi día a día", seguía diciendo la de Ribeira. Más tarde, volvió a explicar más detalladamente su opinión y aprovechó para denunciar la campaña de acoso e insultos que ha sufrido en los últimos días. Puedes leer aquí abajo el comunicado completo de Ana Peleteiro.

Lee el comunicado completo de Ana Peleteiro

"Hace dos semanas me ofrecieron hacer una portada para un medio de comunicación y eso conllevaba una entrevista para hablar de varios temas. Entre ellos me preguntaron por algo que está ahora muy de actualidad. Las mujeres transexuales en el deporte y la decisión de no permitir su participación en la categoría femenina. Por primera vez di mi opinión.

Adoro y respeto al cien por cien al colectivo LGTBI. Tengo amigos e incluso familiares que pertenecen a él. Defenderé siempre y lucharé cada día por sus derechos al igual que lo hago por los derechos de las mujeres CIS.

Por tanto, en el caso del deporte, por supuesto que tengo que defender los derechos de las mujeres CIS. Eso no significa que odie a las mujeres trans o que no quiere que de alguna forma se regule su situación. Pero, por supuesto que nunca estaré a favor de que para eso ocurra, las mujeres tengamos que competir contra personas que genéticamente son superiores a nosotras…

Y esto no lo dice Ana Peleteiro. Lo dice la Federación Internacional de Atletismo. Después de años de estudios concluyen que por mucho que un hombre se baje los niveles de testosterona jamás será igual que una mujer. Por su maduración como tal incluye un cambio morfológico, óseo y de un montón de niveles que no se consigue cambiar sea la medicación que sea.

¿Solución? Siempre lo he dicho. O adaptar una categoría para que compitamos en igualdad de condiciones todos o participar en deporte no federado. Ya que es injusto, mires por dónde lo mires.

Y sí. Me mojo y lucho por mis derechos como mujer por los de millones de mujeres deportistas que opinan exactamente igual que yo. Pero a causa del juicio público tienen miedo a abrir la boca. Por lo tanto esto no es cuestión ideológica, o transfobia.

El deporte debería formar parte de la vida de todos y cada uno de los seres humanos porque es salud. Pero a día de hoy, sin existir una categoría trans, el deporte profesional no es viable.

Por lo tanto, luchemos para que se regularice y se adapte el deporte profesional para las personas trans. En vez de apedrear y enterrar a las mujeres que luchamos día a día por nuestros derechos".