Ana Peleteiro responde a los que le cuestionan por no haber denunciado la agresión sexual de una expareja

Ana Peleteiro, campeona de Europa y medallista olímpica y mundial de triple salto, ha respondido a todos los que han cuestionado que no denunciara en su momento las violaciones y abusos sexuales que ha denunciado que sufrió por parte de su expareja hace varios años. La atleta gallega de 29 años ha querido dejar claro que si le hubiera pasado a día de hoy "iría corriendo a la policía y pondría una denuncia", pero que en aquel entonces "no lo pude hacer porque no era consciente de lo que me estaba pasando".

"Me parece increíble este vídeo pero lo voy a explicar para que quede claro. Obviamente, si esto me pasa a día de hoy que soy una mujer con una educación sexual mayor que a la Ana que le paso y que tuvo que sufrir lo que sufrí en el pasado, probablemente el primer día iría corriendo a la policía y pondría una denuncia. El problema es que muchas mujeres, y no solo mujeres porque hay hombres que sufren este tipo de relaciones narcisistas, cuando sufren este tipo de situaciones no saben que eso no es normal. Es lo que a mí me pasaba. Yo creía que esa relación era normal, que ese tipo de cosas eran completamente normales y que tenía que aguantarlas y por eso las aguantaba", comienza asegurando Ana Peleteiro.

"Me di cuenta que había sufrido abusos sexuales pero que lo tenía completamente normalizado"

La medallista olímpica en Tokio 2020 explica que no fue consciente de lo que le estaba pasando hasta que no fue a terapia y contó lo sucedido con un expareja.

"Fue cuando empiezo a hacer terapia y a hablar con mis amigas y familiares de lo que me estaba pasando en mi día a día veo que esos no eran comportamientos normales, sino actitudes que no se deberían de permitir y que estaban fatal. Aquellas que me seguís desde hace tiempo sabréis que en 2022 fui al programa (de Atresplayer) 'Las uñas de Sindy Takanashi' y le di las gracias a ella personalmente porque hacía mes y medio me había dado cuenta de que yo había sufrido abusos sexuales gracias a un vídeo de ella con Croquetamente, en el cual ella exponía que había sufrido abuso sexual por parte de su pareja porque la despertaba por la noche mientras ella dormía manteniendo relaciones y él decía que era completamente normal", asevera Ana Peleteiro.

"Cuando yo vi ese testimonio dije 'joder, que esto es lo que me pasaba a mí'. Ahí me di cuenta que yo había sufrido abusos sexuales pero que lo tenía completamente normalizado porque esos patrones los vivía todos los días y era la primera vez que convivía con una pareja en casa. En este caso en el que la diferencia de edad era enorme y, por supuesto, la diferencia de experiencia y aprendizajes de la vida era completamente diferente", añade la atleta gallega.

"A día de hoy no me habría pasado lo mismo y habría denunciado e ido a la Policía aún no teniendo pruebas, pero en aquel momento no lo pude hacer porque no era consciente de lo que me estaba pasando. Yo fui consciente mucho mas tarde cuando fui a terapia, exteriorice lo que me estaba pasando en mi exrelación y me dijeron: 'chica, esto no es normal. ¿Qué haces con tu vida?' Yo crecí en un ambiente completamente ideal en el que nunca tuve que vivir ningún tipo de situación ni parecida parecida: Era como una niña a la cual era muy fácil de manipular y hacer pensar que esos patrones eran normales y que la vida era así y que había que permitirlo porque las relaciones son así", señala Peleteiro.

"Si me hubiera pasado hoy sería la primera en ir a la Policía"

"No atiendo a medios porque no quiere hacer un circo de esto. Si hago este tipo de vídeos es para que otras personas que están pasando por lo mismo tengan el testimonio de alguien que lo ha sufrido y se sientan identificadas y salgan de ahí y tal vez sí que puedan poner una denuncia. Yo a día de hoy ya no puedo poner una denuncia porque ya no tengo ni pruebas y pasó hace muchísimos años. Si me hubiera pasado hoy y estuviera en esa relación por supuesto que sería la primera en ir a la Policía", apunta la campeona de Europa en Glasgow 2019 y Roma 2024.

"Mi única manera de concienciar en localizar un abuso sexual o un maltrato físico o psicológico es dando luz a aquello que yo viví. Me da absolutamente igual la gente que no me quiera creer. Me importa una mierda. Yo sé lo que viví y sé qué pasa. Si el hecho de que yo lo hable y al menos otras personas lo localicen y que otros niños y niñas vean que estos patrones no son normales en una relación... yo soy feliz. Espero que quede claro. Ojalá este mensaje ayude a muchísimas personas. Es increíble la cantidad de personas que me están escribiendo diciendo 'gracias por el vídeo, me estoy dando cuenta de que estoy pasando por lo mismo. Hoy va a ser el primer día que voy a actuar'. Con eso yo ya he ganado", concluye Ana Peleteiro.

