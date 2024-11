Alexander Volkanovski, sobre la revancha ante Ilia Topuria: "Obviamente, vamos a pelear por el título"

Ilia Topuria (16-0) se ha consagrado en 2024 como una de los mejores peleadores de la Ultimate Fighting Championship (UFC) tras conquistar el cinturón del peso pluma noqueando a Alexander Volkanovski el pasado mes de febrero y fulminando a Max Holloway en Abu Dhabi el pasado 26 de octubre. El hispano-georgiano se ha convertido, con permiso de Alex Pereira, en el peleador del año y en una de las caras de la UFC. Sus dos triunfos ante dos leyendas de las 145 libras le han catapultado a la cima de las artes marciales mixtas y muchos se preguntan ya cuál será el siguiente paso de 'El Matador'.

Tras noquear de forma espectacular a Holloway (26-8), convirtiéndose en el primer peleador capaz de apagar las luces a 'The Blessed', Topuria afronta un 2025 en el que probablemente deberá defender su cinturón de las 145 libras , aunque la duda es contra quién lo hará. Todo parece apuntar a una revancha ante Alexander Volkanovski (26-4), quien estuvo presente en Abu Dhabi durante el combate del español ante Holloway. 'The Great' incluso subió al octógono tras la pelea y pidió una revancha ante Ilia Topuria.

Ahora, casi un año después de su derrota ante Topuria, Volkanovski ha comenzado a entrenar de nuevo de cara al próximo año, donde se volverá a meter en el octógono. El australiano, en un vídeo en su canal de Youtube, muestra esos primeros entrenamientos 'precamp' en los que Volka incluso da por hecho que habrá revancha ante Topuria.

"Obviamente vamos a pelear por el título. Cuándo se va a tener lugar esa pelea es otra cuestión. Vamos a ver si podemos conseguir un estadio en España. ¿Podría ser Sidney una opción? Cuando el campamento comienza quieres estar en la mejor forma posible. No tienes que estar preparado para pelear todo el año, porque entonces te quemas. Pero sí puedes conseguir una buena base para empezar el campamento", explica The Great.

El australiano no descarta poder pelear en Sídney en el UFC 312, el próximo 9 de febrero, pero Ilia Topuria ya rechazó la posibilidad de defender su cinturón en tierras australianas. De no concretarse la revancha ante Ilia, la otra opción de Volka podría pasar por Diego Lopes, algo que no descarta el antiguo monarca de las 145 libras: "Nunca se sabe, ¿no?".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com