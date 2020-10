Alejandro, Marc y la lección de superación de dos de los mejores golfistas ciegos del mundo

Alejandro ya jugaba al golf cuando perdió la visión hace tres años por un glaucoma, algo que no le detuvo en la práctica de su deporte favorito. Es nada más y nada menos que número dos del mundo: "No noto la diferencia, me sigo divirtiendo jugando al golf y sigo jugando bien".

Marc perdió la visión por culpa de una retinosis degenerativa. Actualmente solo mantiene un 4% de visión y, en vista de que no podía practicar otro deportes, se pasó al golf y rápidamente comenzó a despuntar. Su objetivo es convertirse en el mejor golfista ciego del mundo. "Es querer y lo importante es que te guste", asegura Marc.

Su técnica es compleja, si ya es difícil darle a la bola sin ver nada, imagínense dirigirla hasta el hoyo. Grandes golfistas como Sergio García han practicado estas técnicas como parte de su entrenamiento pero para ellos es la única forma de competir, y no se les da nada mal.

Ambos son sin duda un enorme ejemplo de superación en el deporte y en la vida en general. Ángel Jacinto, golfista profesional, analiza la superación de Alejandro: "Tener esa capacidad de superación porque él ya jugaba antes de perder la visión y seguir haciéndolo después tiene un mérito impresionante".