La historia de superación de la kitesurfista Mónica Ballús tras un accidente de moto: "Me reconstruyeron un talón XXL"

Un accidente de moto le destrozó el pie y estuvo a punto de perderlo. Mónica Ballús pasó dos meses en la UCI; le dijeron que no volvería a hacer deporte, pero ahí ahora es capaz de caminar hasta 17 kilómetros con muletas por la montaña. Porque Mónica era, es y seguirá siendo deportista.

Ha sido futbolista, ciclista y kitesurfista. Mónica Ballús se define a sí misma como "una aventurera", una multideportista incansable. La primera mujer en hacer el trayecto más largo de kitesurf en la costa de Brasil: más de 1.000 kilómetros. Su próximo reto era cruzar de Mallorca a Barcelona en esa misma modalidad... pero algo se torció.

"Tuve un accidente de moto, no recuerdo que pasó; tengo un agujero negro. Me trasladaron al hospital", relata a Antena 3 Deportes. El parte de guerra fue de 15 fracturas y un tobillo destrozado: "Si no hubiese sido joven y deportista me hubiesen cortado la pierna", explica.

Pero su sonrisa pudo más que cualquier cosa: "¡Claro! ¡Porque tengo un pie!", bromea. "Pasaba tres horas al día encerrada en un cilindro enano. Cogieron una parte del muslo y reconstruyeron el talón XXXL. Enorme, tardó ocho años en cicatrizar", relata.

Deporte... con muletas

Ahora utiliza zapatillas adaptadas a su nuevo tobillo. La recomendación médica es no hacer deporte: "Me dijeron que no podía apoyar el pie y yo les dije que con las muletas puedo".

No se ha cansado de intentarlo: "Hay que apretar los dientes y de duele pero vas. Nadie cree que es posible pero al final siempre se encuentran soluciones y los límites nos los ponemos nosotros", explica Monica.

Voló en parapente el pasado fin de semana y espera terminar algún día su reto pendiente.

Claudia León, otro ejemplo del kitesurf

Es toda una campeona del kitesurf, pero para Claudia León y para muchos deportistas las pruebas en las que se iban a medir este año se han suspendido. Ellos saben que ahora toca ser responsable. "Siempre con mucho cuidado, manteniendo las distancias", recomienda Claudia.