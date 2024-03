Ale Galán oficializa su ruptura con Juan Lebrón: ¿por qué se separa la mejor pareja de pádel del mundo?

La 'bomba' explotó este pasado jueves y se ha hecho oficial tras el anuncio de uno de los implicados, Alejandro Galán. Una de las mejores parejas del mundo, la actual número 1, se da el adiós definitivo tras un amago a finales de 2023 y después de que todo explotara por los aires en el presente torneo de Qatar.

"Quiero comentaros que he tomado la decisión de separarme de Juan. No ha sido una decisión fácil, pero está meditada. Quiero agradecer a Juan los cuatro años que hemos compartido juntos. Han sido inolvidables. Te deseo, de corazón, lo mejor en tu futuro Juanito. ¡Un fuerte abrazo!", ha explicado el jugador madrileño este viernes en sus redes sociales. Juan Lebrón todavía no se ha pronunciado.

La realidad es que esta vez la noticia ha sido inesperada y abrupta, especialmente si tenemos en cuenta que ganaron el primer torneo de la temporada en Riyadh hace apenas unos días y que a finales del año pasado reafirmaron su unión deportiva tras estar muy cerca de separar los caminos.

¿Por qué se separan Lebrón y Galán?

Entonces, ¿por qué se separa una de las mejores parejas del mundo? Todo hace pensar que la gota que colmó el vaso ocurrió en la derrota que sufrieron recientemente ante Yanguas y Garrido en los octavos del Qatar Major, y no por el resultado sino por lo que sucedió durante el partido.

El pelotazo de Lebrón y los insultos a Yanguas...

Y es que Juan Lebrón mostró su peor cara con los rivales, Yanguas y Garrido, e incluso con el entrenador de estos, Juani Mieres. El gaditano, fuera de sí, comenzó a proferir insultos y tras encajar un break en el tercer set soltó la rabia con un pelotazo que pasó muy cerca de Yanguas. Mieres lo vio todo y quiso encararse con este mientras Yanguas se dirigía al árbitro: "¡Supervisor y fuera! Ha ido a pegarle y le ha dicho 'que te den por culo, hijo de p..ta, la concha de tu madre'", a lo que poco después se escuchó decir al gaditano: "Qué mentiroso es el chavón tío".

Los andaluces pedían la descalificación de Lebrón pero esta no terminó dándose, en cambio recibió un warning, el partido siguió y los número 1 perdieron. Tras el duelo parece ser que el del Puerto de Santa María siguió increpándoles.

La cara y la actitud de Galán lo decía todo

Lo más llamativo de todo, y que algunos puede que ni se dieran cuenta, fue la actitud de su compañero Alejandro Galán, que ni se miraba con Lebrón y que se mostró muy cabizbajo y ausente durante la bresca, casi avergonzado de lo que estaba presenciando. Solo había que ver su cara tras el encuentro.

No obstante, el mundo del pádel espera una explicación más detallada de la decisión, ya sea por parte de Galán o el propio Lebrón.

Galán formará pareja con Chingotto

Lo que está claro es que la mejor pareja del último lustro ya es historia y todo apunta a que Alejandro Galán formará nueva pareja con Fede Chingotto, que también acaba de oficializar su separación con Momo González: "Momito quería agradecerte este tiempo juntos. Ha sido corto, pero te prometo que lo he disfrutado. Te deseo lo mejor, te lo mereces".

Más dudas hay sobre quién acompañará a Juan Lebrón lo que resta de temporada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com