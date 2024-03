El tremendo enganchón entre Lebrón y Yanguas en el Qatar Major Padel: "Vete a tomar por c***"

Juan Lebrón se las tuvo tiesas en su partido de octavos de final del Qatar Major Padel ante Mike Yanguas y Javi Garrido. 'El Lobo' acabó muy enfadado después de que sus rivales pidieran una falta de pie en uno de los saques de Lebrón. Fue Mike Yanguas quien solicitó la revisión, lo que provocó un gran enfado del jugador gaditano.

"Vete a tomar por c***. No me jodas... ¡Te lo digo, eh! ¡La última!", indicó un Juan Lebrón visiblemente enfadado.

Y la tensión aún se elevó más en el tercer set, cuando Juan Lebrón acabó fuera de sí después de que Yanguas y Garrido quebraran el servicio y se pusieran 3-4 arriba en la manga definitiva. Un pelotazo de 'El Lobo' provocó las quejas de Mieres al árbitro, pidiendo la descalificación de un Lebrón que se fue a por él. Tuvo que mediar Mike Yanguas para que la cosa no fuera a más en el descanso entre juego y juego.

Mike Yanguas echó más leña al fuego llamando al supervisor y diciéndole lo siguiente: "La ha cogido Juan y ha ido a pegarle. Eso es descalificación".

El Lobo, ya sentado en el banquillo junto a Ale Galán, pronuncia lo siguiente: "¡Qué mentiroso es el chavón!"

Un partido de alto voltaje que acabó con Lebrón y Galán, que venían de ganar el Riyadh Season P1, eliminados en tres sets (7-6, 6-7 y 4-6) frente a Yanguas y Garrido.

El resto de favoritos no fallaron. Los Superpibes se impusieron en dos sets (6-3 y 6-3) a Solbes-Martí; mientras que Tapia y Coello se deshicieron de Belluati-Fernández en dos sets (6-2 y 6-4). Este jueves se disputarán los 1/4 de final del Qatar Major Padel, con el duelo estelar entre Momo González y Paquito Navarro frente a Franco Stupaczuk y Martín di Nenno.