El pádel está de enhorabuena: Juan Lebrón y Alejandro Galán seguirán juntos en 2024

Es sin duda la noticia del día, de la semana y del mes en el mundo del pádel, tras muchos días de rumores, idas y venidas, Juan Lebrón y Alejandro Galán seguirán formando pareja en el World Pádel Tour en el año 2024.

Así lo ha confirmado uno de los integrantes, el propio Lebrón, en su cuenta personal de 'X' (antes Twitter): "Nos vemos en 2024", ha dicho el gaditano etiquetando a su compañero en un vídeo recopilatorio de imágenes y victorias de ambos en los últimos años.

La opción de seguir siempre estuvo sobre la mesa

Pese a que todavía no ha habido un anuncio oficial por parte de ambos, está claro que este mensaje de Lebrón deja bastante claro que la decisión está tomada. Al parecer, tanto uno como otro nunca tuvo claro que la mejor opción fuera separarse, es más, Alejandro Galán, el jugador que en principio más dudaba acerca del futuro de la pareja, explicó hace días en una entrevista a 'Relevo' que no tenían tomada la decisión: "No lo hemos decidido todavía".

Los grandes resultados de final de año, claves

Los grandes resultados de los últimos meses han influido directamente en la continuidad de la pareja más dominadora del último lustro, aunque este año fueron Coello y Tapia los que finalizaron en lo más alto del ranking. No obstante, Galán y Lebrón han ganado 5 de sus últimos 8 torneos juntos (Finlandia, Alemania, Menorca, México y Milán).

Atrás quedan los rumores e incluso la última frase que pronunció Paquito Navarro, actual campeón del Master Final de Barcelona, en la red mientras saludaba a Galán: "Te lo dejo...", decía el español haciendo una posible referencia a que Alejandro Galán formara pareja junto a Fede Chingotto en 2024.