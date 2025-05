El 25% de las mujeres que salen a correr solas se sienten inseguras

Laura solía salir a correr sola cada mañana muy temprano. Recuerda que en una ocasión tuvo la sensación de que alguien la seguía. "Me han pasado varias cosas: desde miradas incómodas, hasta que me sigan o me hagan comentarios inapropiados", relata. Esto la llevó a plantearse dejar de practicar este deporte. No obstante, buscó por internet grupos de mujeres que salían a correr juntas y decidió unirse a uno. Así conoció a Ash, fundadora de Be Free.

"Decidí crear este grupo porque así nos sentimos más protegidas, más seguras. No es lo mismo salir sola que salir en grupo", afirma Ash.

La percepción de inseguridad sigue siendo un obstáculo importante para las mujeres que hacen deporte al aire libre. Con el objetivo de analizar la relación entre deporte y género en las ciudades de Barcelona y Madrid, la asociación Sport Cultura Barcelona impulsó un estudio con una muestra de 3.500 personas.

Uno de los resultados más destacados es que una de cada cuatro mujeres se siente insegura al salir a correr sola. "Esa sensación de inseguridad viene por la falta de luz, las zonas aisladas, con mucha vegetación o poca vigilancia", explica Josep Mateu, presidente de Sport Cultura Barcelona, en declaraciones a Antena 3 Noticias.

El informe también señala que más de la mitad de las mujeres que practican deporte al aire libre se han planteado dejarlo por miedo.

Una respuesta a esta situación son iniciativas como Half Runners, un club fundado por seis mujeres. Comenzaron siendo cuatro y ahora, algunos días, se reúnen hasta 70 personas. "Lo creamos no solo para disfrutar del deporte en grupo, sino también para sentirnos seguras en invierno, cuando anochece temprano, o para ir a zonas a las que solas no nos atreveríamos a ir", explica Paula Frank, una de las fundadoras. "Te puedes encontrar con comentarios, miradas... A veces alguien se te pone a correr al lado y no es agradable".

Muchas corredoras reconocen que evitan ciertas zonas u horarios. "Yo salgo a correr sola, pero solo de día. En invierno, cuando oscurece, me da respeto", comenta una runner. Otra añade: "Si sentimos ese respeto, es porque algo pasa. Al final, las calles son de todos y no debería darnos miedo".

Otros datos del estudio: responsabilidades domésticas y práctica deportiva

El estudio también revela que los hombres practican más deporte que las mujeres en todas las franjas de edad. Ambos géneros muestran una disminución en la actividad física con el paso del tiempo, pero la brecha de género es más pronunciada entre los 30 y 44 años, donde la participación femenina es casi un 10 % menor que la masculina. Esta diferencia está asociada, en parte, a que las mujeres asumen más responsabilidades domésticas y de cuidado familiar, lo que limita su tiempo para el deporte.

Otra diferencia significativa se observa entre los 55 y 65 años, donde la brecha aumenta al 12 %, reflejando cómo los roles de género condicionan tanto la disponibilidad como la motivación para mantener hábitos deportivos.

