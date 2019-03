Zaira Romero, nominada a los Goya, lamenta que los maridos de tres mujeres gitanas con las que ensayó les impidieran actuar en 'Carmen y Lola'

Superar obstáculos en el amor no es fácil, y si es entre dos mujeres gitanas mucho menos. 'Carmen y Lola' muestra un romance para romper mentalidades.

Zaira es una de las protagonistas. Tiene 18 años y está nominada a mejor actriz revelación en los Goya. "Yo me puse a gritar, a llorar, me revolqué por el suelo y la gente pensaba que me estaba dando un ictus", explica sobre su reacción cuando se enteró de la nominación.

En el reparto de la película hay 150 actores gitanos y desconocidos para el público. Zaira, en cambio es merchera, que como ella misma explica "es otra raza, no tienen nada que ver con el gitano, tenemos otro dialecto, otras costumbres y no tenemos, por ejemplo, la prueba de la virginidad".

Ha sido su primera experiencia en el mundo del cine, todo era nuevo para ella y al margen de ganar o no la estatuilla lo que sí se llevará para siempre son las anécdotas durante las horas de rodaje. "Tuvimos seis meses de ensayos y dentro de los ensayos probé con tres madres porque cuando ya estaban ensayando los maridos les decían que no", lamenta sobre la situación que viven otras mujeres en el país.

Horas antes de pisar la alfombra roja, Zaira ultima los preparativos para la que ya es su gran noche.