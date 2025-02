Viva Suecia, en la presentación de su nuevo single 'Dolor y Gloria': "Nos ponemos más nerviosos que al principio"

Quedamos en el parque de El Retiro de Madrid, pero no amanece lo soleado a lo que nos tiene acostumbrados nuestra Murcia. Rafa, Alberto, Jess y Fernando llegan felices de presentar 'Dolor y Gloria', "una canción que ha transitado por diferentes versiones antes de llegar a la definitiva", ya que "empezó en Rióparc, pasando por otro continente, y regresó a España" para no dejar de sonar. 'Dolor y Gloria' es una canción que mira al pasado para contar la historia de una relación que no concluyó y quedó en el aire. Es un tema que "refleja muy bien la perseverancia de esta banda" y que forma parte del disco que publicarán después de verano.

"Una buena carta de presentación"

"Nunca acabábamos de encontrar el sonido, la versión definitiva", nos cuentan, hasta que llegó "esta última versión que nos encanta y nos parecía una buena carta de presentación". Eso sí, insisten en que es un tema que "no resume el disco" porque su próximo trabajo "no es conceptual". Se trata de "un viaje". Tienen ganas de ir publicando el resto de singles para que sus seguidores puedan descubrir, "poquito a poco, el cariño y el curro que hay dentro".

No suelen tener que pelearse tanto con una canción para llegar a su versión final, pero admiten ser "bastante exigentes" a la hora de trabajarlas. "Intentamos que el proceso de composición nos convenza, que nos emocione sobre todo, y solamente las canciones que llegan a eso, que nos dicen algo, son las que luego llevamos al estudio de grabación". Nos confiesan que, en este caso, "era la maqueta, la composición original la que nos gustaba tanto que necesitábamos que eso quedase reflejado en la canción final", es por lo que "le tuvimos que dar tantas vueltas, y por eso hemos hecho tanto hincapié y de alguna manera hemos trabajado muchísimo para realmente transmitir lo que queremos que transmita".

El 'dolor' y la 'gloria' de Viva Suecia

"Presentar un single es algo muy especial"

En la 'vida' de una banda de largo recorrido como Viva Suecia, siempre hay momentos más amargos, de 'dolor', y otros de celebración, o 'gloria'. En el caso de los murcianos, la pandemia provocada por el coronavirus fue uno de los primeros: "momento de 'dolor', a mi me viene el de la pandemia, cuando estuvimos recluidos en casa y no pudimos dar un poco a conocer nuestro álbum que sacamos, que era 'El Milagro', y pasamos un mal momento". Un instante de 'gloria', "ahora mismo, por ejemplo, estar aquí presentando un single de un nuevo disco, que para nosotros es algo como muy especial", confiesan.

Rafa, Alberto, Jess y Fernando se muestran espontáneos y sinceros en todo momento. Sobre su relación con Suecia más allá del nombre del grupo explican que realmente "casi todas han venido a raíz de llamarnos Viva Suecia". "Estuvimos en la Embajada de Suecia aquí en Madrid y también han llovido muchas bromas y chascarrillos que aceptamos con gusto porque somos murcianos y lo primero es que nos reímos de nosotros". Bromean con que Fernando "habla un poquito de sueco y tiene esa apariencia 'murcianosueca' que, supongo, es el que le da un poco de sentido al discurso loco de llamarnos Viva Suecia siendo de Murcia".

"Nos ponemos más nerviosos ahora que antes en el escenario"

El año pasado, Viva Suecia celebró su décimo aniversario sobre el escenario del Festival 'Warm Up' de Murcia, un concierto que se convirtió en un pequeño universo del que nadie era capaz de salir durante unas horas. Daba igual lo que ocurriera fuera de ese recinto, consiguieron que lo importante y urgente fueran las canciones para todos los que estaban bajo el escenario. A pesar de su experiencia ahí arriba, confiesan que "el escenario sigue imponiendo mucho respeto, y nos pasa una cosa a la mayoría de nosotros, creo que nos ponemos más nerviosos, o por lo menos con más intensidad que al principio".

"Si no sintiésemos esos nervios, no tendría sentido"

Con el tiempo, señalan, "los nervios son distintos, y también pensamos que son muy necesarios". Confiesan que "si realmente no sintiésemos esos nervios, esa sensación justo antes de subir a lo que nos vamos a enfrentar, creo que no tendría sentido. Esto te tiene que pegar un pellizco para que luego al salir al escenario te pegue un subidón la adrenalina y tengas ese contacto con el público y con las canciones, que te haga disfrutarlo y transmitirlo al público y que lo disfruten de la misma manera".

De aquel concierto multitudinario en el festival por excelencia de Murcia, les hacemos retroceder en el tiempo para recordar todo lo contrario, la otra cara de la moneda, el concierto en el que menos público tuvieron y que, a juzgar por sus reacciones, también vivieron "con mucha intensidad". "Fue en Valencia, que tocamos para unas 10 personas. Fue un concierto que coincidía con Dover, que tocaba en la sala de al lado", nos cuentan.

"'El Bien' es la punta de lanza de esto que une a los 10 años de carrera"

'El Bien' aparece en esta charla cuando preguntamos sobre la canción más aclamada en los conciertos. Confiesan que es una de esas canciones, al igual que 'Dolor y Gloria', "que también luchamos". No la tenían muy clara desde un primer momento, por lo que "dio varias vueltas". "Creo que es una canción que más allá de que la pida la gente, es como el nexo de unión de los diferentes seguidores de la banda, diferentes épocas, diferentes sonidos. Yo creo que 'El Bien' es la punta de lanza de esta cosa que une a los diez años de carrera de la banda".

¿Escena indie murciana?

Viva Suecia lo tiene claro. Y lo que ocurre en Murcia es que "hay mucho talento". "No sé si la palabra 'escena' define algo, desde luego la palabra 'indie' no. Sí que hay mucho talento y sí que hay proyectos que salen continuamente". Nos recomiendan a Hoonine, a Maestro Espada, "y a un montón de gente que hace cosas maravillosas en Murcia".

Nuevo disco en 2025

El futuro más inmediato de Viva Suecia, además de 'Dolor y Gloria', pasa por su nuevo disco, que saldrá "después de verano", nos adelantan. Además, confiesan que ya llevan semanas trabajando "en el único show que se hará en 2025 para presentar ese disco, que será aquí en Madrid, lo que aseguran que será "un salto importante para la banda".

La Inteligencia Artificial en la música

Cada vez más, la Inteligencia Artificial gana terreno en diferentes sectores pero, ¿qué hay del musical? ¿Puede competir con la creatividad de los compositores? Viva Suecia lo tiene claro. Creen que "lo que realmente prima es una mezcla de todo, lo que es la inteligencia emocional de una banda a la hora de componer y la sinergia que hay entre la banda, o el músico que componga. Creo que es mucho más importante de lo que puede ser la IA". Además, "hay una cosa que es insustituible, que es ver a alguien actuando en directo, hay una conexión".

La banda murciana tiene muy claro lo que le dirían a esos chavales que hace más de diez años, desde aquel primer ensayo un 25 de diciembre, se embarcaron en el oficio de hacer canciones: "que lo hagan igual que lo estaban haciendo, que disfruten de esto, que trabajen muchísimo y que da igual lo que venga, que va a ser muy bueno, sea lo que sea". Los que escuchamos sus canciones solo pedimos que siga siendo así.

