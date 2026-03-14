VÍDEO: La XIII gala de Las Top 100 Mujeres Líderes reconoce el liderazgo femenino en España

El Teatro Real de Madrid acogió este viernes la XIII gala de Las Top 100 Mujeres líderes, donde se reconoce el talento de las mujeres españolas e impulsa su liderazgo. Este año se ha renovado el ranking encabezado por Elena Neira, Profesora experta en plataformas digitales en Universidad Oberta de Cataluña y la ingeniera María Jesús Puerta Ángulo.

La gala fue organizada por El Español, y Atresmedia se hizo cargo de la emisión que contó con la periodista Helena Resano como presentadora. El presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Creuheras, acudió junto a su esposa, al igual que el director de El Español, Pedro J. Ramírez acompañado de su mujer Cruz Sánchez de Lara.

También asistieron a la gala Patricia Pérez, directora Corporativa de Atresmedia, reconocida en el ranking de las Top 100 Mujeres Líderes en la categoría de Altas ejecutivas, consejeras y CEO, y la directora de Antena 3 noticias 1, Sandra Golpe, en la de Medios de Comunicación.

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