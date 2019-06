Vanesa Martín estrena el videoclip de su tema 'En El Aire' junto a Abel Pintos

A escasos días de presentarse nuevamente en tierras argentinas el próximo 7 de junio en el Estadio Luna Park, Vanesa Martin ha estrenado en exclusiva su nuevo videoclip “En el Aire”, grabado junto a Abel Pintos. La cantautora malagueña, y madrina de la sección #LaMúsicaEsNoticiaA3 de Antena 3 Noticias, se encuentra atravesando uno de los momentos más relevantes de su carrera, recorriendo el mundo entero con su gira 'Todas las mujeres que habitan en mí'. Además de dejar huella por multitud de rincones españoles, en el marco de este nuevo tour, Martín regresará a Argentina tras haber agotado durante el año pasado un Teatro Opera y un Teatro Gran Rex, para presentarse por primera vez en el mítico Luna Park, a su vez dejará huella con su música también en Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán.

Recientemente la artista se ha presentado una vez más en la Ciudad de México para ofrecer un íntimo show en un abarrotado Teatro Metropólitan ante más de 3.000 personas. Durante el concierto, interpretó temas como “De tus ojos”, “Pídeme”, “Durmiendo sola” y “En el aire”. La invitada especial de la noche fue la cantante mexicana María José, con quien cantó “Hábito de ti” a manera de dueto.

El propio Pintos, compañero del videoclip del tema 'En el aire' le ha querido dedicar unas bonitas palabras a Martín a través de sus redes sociales con motivo del estreno del vídeo:

“Hace una semana rodamos el video de “En el aire”, canción en la que participo como invitado de Vanesa Martín en su nuevo álbum “Todas las mujer que habitan en mi”. Nos divertimos, nos acercamos, nos encontramos y disfrutamos con mucha ilusión de que, cuando lo vean, sientan lo mismo. Gracias Vanesa. Gracias de todo corazón por invitarnos a tu espacio”.

La propia Vanesa no quiso perder la ocasión de responderle:

“A más te conozco, más descubro que me gusta cada vez más coincidir contigo, que me siento cómoda y todo resulta fácil ... a más me acerco, más crece mi afecto y mi admiración , la risa y los espacios... creo que nada es casualidad y habernos juntado justo en este momento va a ser mágico y muy inspirador. Nutres mis sentidos compañero mío ! Gracias a ti por el sentir cómplice y cantar tan bonito.”

Vanesa Martín ha cautivado al público argentino, al igual que en el resto del mundo, con su excepcional forma de interpretar y de transmitir las melodías y las emociones mas conmovedoras. Fueron sus canciones las que la hicieron única, y el boca en boca lo que la hizo grande. Vanesa Martín regresa a la Argentina después de su exitosa gira “Munay” con la que realizó más de 70 conciertos en España y Latinoamérica, incluyendo un Teatro Ópera y Teatro Gran Rex completamente agotados el año pasado.

Admirada por artistas de la talla de Joaquín Sabina, Pablo Alborán, Pastora Soler, Alejandro Sanz

y muchos otros, la cantante y compositora es hoy una de las voces femeninas españolas más sobresalientes del panorama musical.

No te pierdas el resultado final de una complicidad que traspasa las cámaras en este nuevo videoclip.