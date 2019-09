CON TODAS LAS LOCALIDADES AGOTADAS

Reinar en el Palacio no es cosa fácil pero Vanesa Martín no es la primera vez que lo consigue. Con todas las localidades agotadas, la cantautora malagueña pisó con más fuerza y garra que nunca un Wizink que vibró al son de sus canciones más míticas. La buena compañía sobre el escenario siempre está más que asegurada con una banda que se entrega al compás de Martín pero tres de las mujeres que habitan en ella quisieron rendirle homenaje. Rozalén, Kany García y Pastora Soler no faltaron a la cita. Cita que muchos fieles seguidores llevaban más de medio año esperando.