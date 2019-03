Una encuesta revela quiénes son los famosos más feos

Ser guapo o feo puede marcar el destino de un artista, o eso han demostrado los resultados de una encuesta realizada por The Good Surgeon Guide, una asociación de mujeres que recomiendan los mejores médicos y clínicas a aquellas que quieran someterse a cirugía plástica sin correr riesgos.



La encuesta proponía una serie de famosos entre los cuales debían votarse los considerados más feos, y el ganador ha resultado ser Iggy Pop, líder del grupo The Stooges. En segundo lugar ha quedado Jodie Marsh, conocida en Reino Unido por sus apariciones en reality shows y su trabajo como modelo.



Pero lo interesante viene con las famosas que han quedado en tercer lugar, Donatella Versace, y quinto, Cher; dos mujeres a las que los votantes han tachado de fracaso estético, pese al esfuerzo que ambas han puesto en tener un rostro bello gracias a la cirugía.



La lista está igualada en cuanto a presencia femenina y masculina, y en ella también podemos encontrar al actor Mickey Rourke (en el séptimo puesto) y a Melanie Griffith (puesto 10).



Aparte del ránking, los resultados de la encuesta muestran también que el 39% del público respeta a los famosos atractivos más que a los exitosos. Un representante de The Good Surgeon Guide ha declarado al respecto que "es triste pensar que algunas personas valoran más la apariencia que el talento y los logros".

