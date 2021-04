Tom Cruise demuestra que está en forma en esta escena de acción de 'Misión Imposible 7'

El coronavirus está haciendo honor a la saga de Misión Imposible y es que la séptima entrega de la película vuelve a retrasar su estreno por las restricciones de la pandemia de la COVID-19. Estaba previsto su estreno para julio de 2021, se tuvo que aplazar a noviembre pero al final...Tom Cruise ha pedido una nueva fecha porque no le daba tiempo a rodar otra de sus películas. La nueva fecha se ha fijado para mayo de 2022.

Eso sí, con retraso o sin él, Tom Cruise- de 58 años- tiene muy claro que ni la pandemia, ni las restricciones, ni la edad le hará querer tener un doble para las escenas peligrosas. El rodaje de la película se está llevando con mucha cautela por lo que sabemos poco de las escenas más impactantes que tendrá Misión Imposible 7. Lo que es seguro es que Cruise saltará de un vagón marcha.

Adicto a la adrenalina

Llevamos años viendo a Tom Cruise 'jugándose el tipo' en todo tipo de escenas: escalar el rascacielos más alto del mundo, despegar colgado de la puerta de un avión...y otra de las más impactantes también forma parte del guion de la nueva película de la saga, cuando le veíamos saltar de una mota y abrir un paracaídas en pleno salto.

"Soy un actor muy físico y adoro rodarlas"

El actor reconoció en el conocido programa británico 'The Graham Norton Show' que de alguna forma, tenía cierta adicción a la adrenalina y que se lo pasa bien rodando este tipo de escenas. Incluso le han tenido que decir que dejase de sonreír mientras las rodaba. "Estudio y entreno y paso mucho tiempo pensando cómo hacerlas. ¡Me he roto muchos huesos! La primera vez que haces cualquier escena de riesgo es muy estresante, pero también muy estimulante. Me han dicho unas cuantas veces que dejase de sonreír mientras las ruedo"

Misión Imposible 8 también se retrasa

El retraso de la primera parte de el último capítulo de Misión Imposible también ha provocado que se tenga que retrasar la segunda parte. Misión Imposible 8 tiene la fecha de estreno prevista para julio de 2023. El rodaje de ambas películas se ha visto frutado en varias ocasiones y de vez en cuando Cruise ha tenido que dar un toque de atención al equipo para protegerse de la COVID-19. Lo últimos meses el actor ha mostrado su preocupación por el estado de la industria. Con las nuevas fechas ya fijadas, ahora solo desea que todo salga rodado.