Taylor Swift y Katy Perry se enfrentan en sus nuevos videoclips

Taylor Swift acaba de estrenar su nuevo tema, 'Look You What Made Me Do' . En la gala de los MTV VMA's, el videoclip de la canción ha desatado la ira entre muchos de los asistentes al evento. La artista tiene para todos y con su canción ha querido lanzar un mensaje a Katy Perry, a su ex Tom Hiddleston y hasta a Kanye West y Kim Kardashian.

"Aún tengo cicatrices en mi espalda de tus puñaladas", lo decía Taylor Swift en una de sus canciones después de que Katy Perry le robase el novio, el cantante John Mayer. Y a partir de ahí ya no hubo tregua: boicoteo de conciertos, acusaciones de plagio y pullitas en las redes sociales.

El último capítulo en esta disputa ha llegado con sus nuevas canciones. La de Katy Perry lograba 17 millones de visualizaciones en un día. La de Taylor Swift, casi el doble, 31 millones. Se convertía en el vídeo más visto en 24 horas en la historia de Youtube.