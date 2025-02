Susanna Griso desvela lo que le dijo Matías Prats sobre sus chistes: "Sé que no te hago mucha gracia, pero simúlalo, somos compañeros"

El presentador de Noticias Fin de Semana de Antena 3, Matías Prats, y la presentadora del matinal Espejo Público, Susanna Griso, han acudido este miércoles al programa de Pablo Motos, El Hormiguero. Han recordado momentos, anécdotas y, sobre todo, cómo vivieron aquella primera vez presentando juntos en informativos.

Ya que Antena 3 cumple 35 años, el programa ha querido recordar algunos de esos momentos que ambos presentadores han compartido, como esa primera vez al frente de las Noticias de la cadena.

De esta manera, las anécdotas no han tardado en aparecer. Y como no, esos chascarrillos de Matías no han tardado en salir a escena. Recordaba el presentador el semblante serio de Griso cuando trabajaban juntos, hasta el punto que un día le dijo "Yo sé que no te hago mucha gracia, pero simúlalo, somos compañeros", comentaban entre risas. "Yo veía que el resto sí sonreían", ha explicado.

Recordaba Pablo Motos muchos de los acontecimientos a los que los presentadores han dado cobertura informativa, entre ellos, la DANA del fatídico 28 de octubre por la que fallecieron más de 200 personas, y otras cientos perdieron sus viviendas o negocios.

Susanna Griso ha explicado cómo vivió aquellos días. "Tal y como acabé Espejo Público me subí al coche y fue una travesía complicada, llegamos a las tres de la madrugada", relataba. "Dos horas después nos pusimos en marcha y cuando llegamos a Picaña a mí me impresionó la imagen porque recuerdo encontrarme una señora con bata que iba caminando en medio del lodo y ella estaba en ese momento que todavía no era consciente de lo que había pasado. Cuando me vio me dijo quiero que me acompañes para ver qué ha pasado con la casa de mi suegra, que era la planta baja. Había sido arrasada, por suerte a la suegra que tenía problemas de movilidad la habían trasladado a la planta alta y se había salvado".

Asegura que "el grito por parte de todo el mundo que me iba viendo es 'no ha venido nadie, no ha venido nadie'". "Cuando llegué a Paiporta la impresión ya fue de las peores que he tenido, sobre todo por la ausencia del Estado", mantiene.

Por su parte, Matías ha recordado que "pedí desde el primer momento" desplazarse hasta las zonas afectadas. "Mandadme aunque sea de reportero, quiero ser reportero, pisar la calle, preguntar a los vecinos, recibir sus peticiones y poner el foco una vez más en lo que estaba pasando", señala. "La sensación es verdad, como apunta Susanna, de abandono. Había un enorme dolor, una frustración tremenda y también esa sensación de 'necesitamos ayuda'", ha recalcado el presentador.

