Paul McCartney confirma una nueva canción de los Beatles con la voz de John Lennon gracias a la inteligencia artificial

La inteligencia artificial va a hacer posible escuchar a John Lennon cantando una nueva canción en el "disco final de los Beatles". Ha sido Paul McCartney quien ha confirmado que se ha recurrido a la tecnología para "sacar" la voz del fallecido Lennon de un antiguo demo musical.

"La acabamos de terminar y se lanzará este año", explicó el exintegrante de los "cuatro fabulosos" de Liverpool, y aunque no ha dado detalles de cómo se llamaría se cree que será una composición del año 1978 de Lennon que se llama 'Now and then'. Esta creación se la habría enviado Yoko Ono a McCartney y en un principio se habría pensado como como parte de una recopilación de material de los Beatles en 1995, pero según ha explicado George Harrison había admitido que la canción era una "basura" y se negó a trabajar en ella.

En el programa 'Today' de la BBC relató que "no tenía un título muy bueno, necesitaba un poco de reelaboración, pero tenía un verso hermoso y John lo cantaba" y añadió: "A George no le gustó. Siendo The Beatles una democracia, no lo hicimos".

Según la BBC con el documental 'Get Back' de Peter Jackson donde se entrenó a los ordenadores para reconocer las voces de los Beatles y separarlas de los ruidos de fondo y crear un audio limpio, Jackson fue capaz de "de sacar la voz de John de un casete pequeño".

McCartney explicó el proceso y admitió que otras aplicaciones de IA suponen un motivo de preocupación: "Da un poco de miedo pero es emocionante, porque es el futuro. Tendremos que ver a dónde nos lleva", dijo.

Las imágenes tomadas por McCartney recogen numerosos momentos íntimos de los integrantes de la banda, y ofrecen una mirada única sobre el ambiente, la personalidad y la manera en que los músicos percibían el fenómeno de la "beatlemanía" que estaba creciendo.