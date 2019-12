La relevancia de John Lennon 39 años después de su muerte

John Winston Lennon nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940, mientras se vivía un momento de crisis con la Segunda Guerra Mundial.

Hijo de Julia y Alfred Lennon, un marino mercante, que no pudo estar presente en el nacimiento de su hijo ya que se encontraba trabajando en plena guerra como soldado.

Los padres le llamaron John Winston Lennon en honor a su abuelo paterno, John 'jACK' Lennon, y por el primer ministro, en ese momento, Winston Churchill. Parte de su infancia la pasó viviendo con su familia en Wooolton.

El joven estudió en la escuela de Bellas Artes donde comenzó su pasión por la música. En 1955 comenzó la locura del rock and roll y en 1956 estalló la llamada 'locura del skiggle'. En ese año conoció a Paul MacCartney en una fiesta celebrada en el jardín de una iglesia durante un concierto de The Quarrymen, banda a la que formaría parte un tiempo después.

Con 18 años escribió su primera canción 'Hello Little Girl, que llegaría a ser el número 1 en Reino Unido.

Un año después comenzó a componer temas con Paul y en esa época conocieron a George Harrison, que se unió a la banda.

Con el paso del tiempo cambiaron el nombre del grupo a Johnny and the Moondogs y The Nurk Twins, hasta que en 1960 el grupo fue nombrado como Long John and the Silver Beatles, nombre que se redujo a The Silver Beatles antes de quedar en The Beatles.

La carrera de los Beatles se disparó hacia el éxito y sus canciones, editadas por el sello EMI, empezaron a copar las listas de superventas. La 'beatlemanía' se extendió a nivel mundial y su fama ya no paró. Lennon se casó con la japonesa Yoko Ono con la que tuvo dos hijos.

Pasaron los años y comenzaron a descende su éxito provocando problema entre él y Paul provocando la disoluciñon del grupo en 1970. John continuó su carrera en solitario como compositos y publicó temas como 'Give peace a Chance' o 'Some time in New York City, auqneu su mayor éxito fue 'Imagine'.

Un 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman disparó contra Lennon por la espalda 5 veces. Chapman fue declarado culpable por el asesinato en segundo grado y condenado a cadena perpetura. Actualmente continúa en la cárcel.

Al día siguiente, Onno emitió un comunicado donde señalaba que Lennon no tendría funeral.