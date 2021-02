Santoral febrero 2021: Estos son los santos que se celebran en febrero

Hay personas que les resulta interesante saber cuándo es el día de su santo y la onomástica en general. Si en ocasiones te preguntas: “¿cuál es el día de mi santo?” y no lo conoces, quizá se celebre este mes, ¿no? ¡Vamos a descubrirlo!

A continuación, te presentamos el calendario de santos, o lo que es lo mismo, el santoral de febrero 2021. ¡A ver si el día de tu santo se conmemora este mes y no lo sabes! San Esteban, San Jorge, San Pablo, San Antonio, Santa Clara… Hay santos y nombres que son muy fáciles de recordar y todo el mundo tiene claro cuándo se celebra su día, pero a veces no somos conscientes de si tenemos santo o no.

Una de las Santas más destacadas del mes de febrero es Santa Candelaria, cuyo día oficial es el 2 de este mes. Según la tradición, la Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias, se apareció en 1392 a dos aborígenes “guanches” que pastoreaban su rebaño.

Cuenta la leyenda que, al llegar a un barranco, vieron que su ganado no avanzaba, por este motivo, uno de los pastores avanzó para ver lo que ocurría y vio en lo alto una imagen de madera de una mujer que portaba una vela en la mano izquierda y cargaba a un niño con la derecha, mientras que el pequeño sujetaba un pajarito de oro. ¡Era Santa Candelaria!

¿Qué santos se celebran en la primera quincena de febrero?

El santoral de febrero 2021 tiene muchísimos nombres a los que rendir homenaje. ¡En algunos días se celebran hasta 7 santos diferentes! Descubre el calendario de santos de nombres y no pases por alto el de aquella persona tan especial para ti.

1 de febrero - Santa Odila, Santa Pedrina, Santa Gabriela Androuin, Santa Veridiana, Santa Brígida, San Cecilio y Santa Jacobina Monnier.

2 de febrero - Santa Aída y Santa Candelaria.

3 de febrero - Santa Olivia, Nuestra Señora de Suyapa, San Blas y Santa Ives.

4 de febrero - San Gilberto, Santa Verónica, San Teófilo y Santa Juana de Valois.

5 de febrero - Santa Ágata, Santa Agueda, Santa Felicia, Santa Ava, Santa Cintia y Santa Adelaida.

6 de febrero - San Pablo Miki, Santa Dorotea y Santa Dorotea.

7 de febrero - Santa Juliana, Santa Helenca, San Ricardo y San Adauco.

8 de febrero - Santa Elisenda y San Tobías.

9 de febrero - San Abelardo, San Reinaldo, San Sisebuto y Santa Apolonia.

10 de febrero - San Amancio, San Amancio y Santa Escolástica.

11 de febrero - San Adolfo y Virgen de Lourdes.

12 de febrero - Santa Bonajunta, Santa Hombelina y Santa Humbelina.

13 de febrero - Santa Fusca y Santa Viridiana.

14 de febrero - San Arnaldo, Santa Febronia y San Valentín.

15 de febrero - Santa Georgia, Santa Jovita y Santa Ágape.

Santoral febrero 2021: conoce los santos que se celebran a partir del día 15 de febrero

16 de febrero - San Arnerio Abad, San Faustino, San Onesimo y San Samuel.

17 de febrero - San Alexis y San Rómulo.

18 de febrero - San Eladio, San Secundino, San Teotonio y Santa Bernarda.

19 de febrero - San Álvaro, San Gabino, Santa Belina y San Álvaro.

20 de febrero - San Eleuterio y San Euquerio.

21 de febrero - San Pedro y San Damián.

22 de febrero - Santa Eleonor y Santa Leonor.

23 de febrero - Santa Milburgues, San Ordoño y San Policarpo.

24 de febrero - Santa Primitiva, San Modesto y San Sergio.

25 de febrero - San Cesáreo de Nacianzo, Santa Herena, San Cesario, Santa Aldetruda y San Donato.

26 de febrero - Santa Milgita, San Néstor y Santa Gontilda.

27 de febrero - San Baldomero y Santa Honorina.

28 de febrero - San Alercio y San Román.

29 de febrero - San Dositeo y San Constancio.

¿Se encuentra tu nombre en el santoral de febrero 2021? Si no es así, sigue consultando nuestro santoral mensual y descubre qué santoral se celebra cada día. ¡Hay nombres que te sorprenderán y que nunca habías oído hablar de ellos!