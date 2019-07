Santiago Segura ha subido una foto a Instagram de cuando tenía 14 años y ha recordado su época de adolescente, cuando sufría 'bullying'. Poco se sabe de la vida personal del actor, guionista, director y productor de cine, y ahora ha querido compartir un pequeño fragmento en la red social explicando cómo eran sus 14 años:

"14 años, entrando en la adolescencia, gordo, con gafas, toreando el 'bullying' como mejor podía", intentando reclutar amiguetes para que me ayudasen haciendo cortometrajes con mi tomavistas súper-8, estudiando siempre a última hora para aprobar asignaturas que no me interesaban, leyendo tebeos todo el rato, dibujando en cualquier espacio en blanco, incapacitado para cualquier tipo de actividad gimnástica, adicto a las sesiones de programa doble de cines de barrio, a los milhojas de Nata y crema, a la televisión y con un negocio de compra/venta/cambio de cómics en El rastro... así era yo. #misaventurasenelsigloxx".