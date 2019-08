Han pasado diez años de la muerte de Michael Jackson y, sin embargo, todo lo que rodea a la figura del eterno rey del pop sigue siendo una maraña de acusaciones y polémicas. La última más sonada fue el estreno del documental 'Leaving Neverland', emitido por HBO, en el que se relataban los supuestos abusos a menores que Jackson había llevado a cabo en su famoso rancho Neverland. Así, aquellos que estuvieron a su lado no dudan en seguir revelando secretos que puedan arrojar un poco de luz sobre la turbulenta vida del cantante.

Ahora, la que fue su portavoz y publicista durante los ocho años previos a su muerte, Raymone Bain, ha salido en defensa de Jackson, rechazado la idea de que abusara de niños y ha revelado que existe un testamento secreto firmado tres años antes de su muerte.

"No has oído mucho de mí en 10 años. Me pidieron que hablara sobre algunos asuntos relacionados con Michael Jackson", comenzó expresando Bain en una conferencia de prensa en Washington, según recoge 'The Mirror'. "Quiero darle las gracias a Dios por la gracia y misericordia de Michael Jackson. Estos 10 años han sido muy distintos, una larga y dura carrera para muchos de nosotros, incluyendo a la familia a y a la madre de Michael, Katherine" relató.

Raymone Bain afirmó que las acusaciones contra Michael Jackson por supuesto abuso a menores eran "extremadamente traumáticas para él y para todos nosotros". "Sería incapaz de hacer daño a un niño. El abuso de menores es algo grave e inaceptable. Es un comportamiento enfermo, psicótico. Quiero que conste que ni yo ni nadie de mi equipo cerraría los ojos ni trabajaría con nadie que hiciera daño a niños".

Raymone Baine, ex publicista de Michael Jackson, ha revelado en una conferencia en Washington la existencia de un testamento del cantante que no ha salido a la luz | Reuters

También ha cargado contra el documental de HBO, animando a los fans del rey de pop incluso a darse de baja del servicio de televisión por cable. "Me horroriza que esté documental nominado a cinco premios Emmy", prosiguió en su intervención.

Su ex publicista ha remarcado el hecho de que el cantante fue legalmente absuelto de este crimen "tras 21 redadas en su casa". "No les importa que no esté aquí para defenderse. ¿Así es como funciona hoy en día? ¿Hay que esperar a que alguien muera para destrozar su nombre y que no pueda defenderse?", sentenció.

En su intervención, Raymone Baine reveló que Michael Jackson firmó un testamento en 2006, tres años antes de su muerte, en el que supuestamente se relatan una serie de "deseos del cantante para su fortuna que no se han visto cumplidos". "He esperado y rezado para que el testamento de 2006 de Michael se encontrara, porque en él se especificaba cómo quería preservar su legado. Yo no lo tengo, no sé dónde está y por tanto tenemos que lidiar con la mano que se nos ha repartido. En los 10 años que han pasado desde su muerte –prosiguió-, no he visto ninguna beca a ningún universitario con su nombre, ningún estudio de música, universidad u hospital", aseguró justo antes de anunciar el lanzamiento de la Fundación del Legado de Michael Kacson, que ha estado funcionando al menos durante el último año gracias a las donaciones de los aficionados.