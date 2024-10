'La saga de los longevos', el regreso a los orígenes de la afamada escritora Eva García Sáenz de Urturi

En 2019 una optometrista vitoriana, con plaza de funcionaria en la Universidad de Alicante, decidía apostar por dar un cambio radical a su vida. Amante de la literatura y compulsiva lectora dedicaba buna parte de sus tardes libres y las noches a documentarse en bibliotecas. Su objetivo era intentar lo que su mente le reclamaba desde hacia años: ser escritora. Ese año surgió en su mente la idea de la inmortalidad y la gran pregunta existencial que a la postre se convertiría, 3 años después, en su primera novela. Han pasado 15 años y aquella mujer, que se autoeditó esa primera novela a través de Amazon, es una reconocida figura del mundo literario, nacional e internacional. Ahora vuelve a sus orígenes y desentierra y reescribe esa primera novela para acabar una saga que ya es de culto entre sus lectores: 'La saga de los longevos'. El 2 de octubre de 2024 se publicó esta primera parte, La Vieja Familia, y a lo largo de 2025 la segunda, Los hijos de Adán, y la tercera, El Camino del Padre.

Tras pasar por varias editoriales aquel primer texto que nació de su imaginación no encontraba acomodo. Sin decir nada, ni a su familia, acudió a la autoedición, un libro digital a través de la famosa plataforma. En poco tiempo, y de manera sorpresiva, esa escritora desconocida se situaba en el cuarto lugar mundial en libros descargados. Los longevos se convertía en un trampolín y el empujón definitivo para dedicarse a la profesión que siempre soñó. Ese primer texto, descatalogado, se vende en algunos portales por cerca de 700 euros.

Tras muchos años aparcada por los éxitos de otras sagas, la de 'la ciudad blanca', y en parte por el empeño y las peticiones de sus propios seguidores, ha reeditado, de la mano de Planeta, ese texto. Lo hace "con 9 años de experiencia como escritora profesional, más madura y experta. He pulido el texto y he podado aquellas subtramas que no tenían cabida. Ahora publico el libro y estoy orgullosa", nos confesaba en las cuevas de Monte Castillo, en Cantabria, en cuyas cuevas se inició, hace 28.000 años el periplo de la familia protagonista.

Todo comenzaba ahí, en esas cuevas llenas de galerías y hogar de los primeros longevos. Allí nacieron y crecieron entre el bosque, los acantilados y la cueva de Monte Castillo, un refugio para los inviernos duros y un santuario donde escuchar increíbles historias sobre los míticos mamuts. Siempre ha sido un gran escondite para los longevos y, miles de años después, se convertirá en el punto de encuentro de la familia, un lugar al que siempre deben acudir en el solsticio de verano.

La trama presenta como protagonista a lago del Castillo, un carismático longevo de más de diez mil años que trabaja al frente del Museo de Arqueología de Cantabria y se ve arrastrado, en contra de su voluntad, a dirigir una investigación genética alrededor del envejecimiento: sus hermanos Nagorno, un conflictivo escita de casi tres mil años y Lyra, una huidiza celta de dos mil quinientos años, cansados de enterrar durante siglos a sus familias efímeras, están obsesionados con identificar su rara mutación para poder tener hijos longevos. Su día a día se divide entre la búsqueda del gen longevo y su trabajo en el museo. Pero todo comienza a cambiar el día que conoce a Adriana Alameda, la joven y talentosa prehistoriadora que han contratado para ocupar la vacante de conservadora jefe.

Eva García Sáenz de Urturi ha recuperado para el público una magnífica reedición, completamente revisada, de la obra que la lanzó a la fama cautivando a los lectores y a la critica. La Vieja Familia es una vuelta de tuerca al mito de los inmortales a través de los entresijos de una saga familiar formada por personajes inolvidables que sobreviven jóvenes a lo largo de los siglos, a pesar de atesorar heridas emocionales e innumerables conflictos. Los integrantes de la Vieja Familia han sido testigos y partícipes de grandes momentos de la historia, al ser unos seres privilegiados que no envejecen, pero eso no los libra de acumular secretos, rencillas y no pocas frustraciones.

Un trepidante thriller que aúna lo mejor de la novela histórica, que parte de una premisa fantástica "completamente improbable", dándole un giro definitivo al mito de los inmortales y a las grandes sagas literarias sobre secretos familiares. "No es una novela fantástica porque me he cuidado de no dotar a los personajes de superpoderes, no pueden hacer nada extraordinario, al margen de no superar nunca los 30 años. No son inmortales, pueden morir de una enfermedad, disparo o lo que sea, pero algunos de ellos tienen un gen que les hace no envejecer". Eva García nos cuenta que es "un thriller con mucho ritmo, revelaciones y giros inesperados que harán que a los lectores les vuele la cabeza. hay muertes, un suicidio y mucho suspense".

La escritora vive con emoción la reedición de su novela primogénita porque "es muy especial, porque ha cambiado la vida de muchos lectores, de entre 12 y 98 años que la han leído y pueden leerla. Te enfrentas a la vida y a esa pregunta existencial: si tuvieses una pastilla que concede la inmortalidad, ¿la tomarías?, ¿se la darías a tus familiares?. Es una novela muy especial".

Escenarios

Cantabria es el epicentro de La Vieja Familia y donde sitúa la autora gran parte de la trama. Entre los diversos escenarios relacionados con la paleontología y la prehistoria destacan el Museo Arqueológico de Cantabria (MAC) y sus alrededores llenos de acantilados, y las cuevas de Monte Castillo, en el valle del Toranzo, donde se hallan las raíces de Héctor y lago. De hecho, la autora se inspira en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, donde hay una gran colección de arte del Paleolítico, y saca partido de las cuevas que se encuentran en Puente Viesgo, que contienen arte rupestre paleolítico y fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2008. Otros enclaves urbanos que tienen su protagonismo son la plaza Pombo, el Monumento al Incendio de Santander, conjunto escultórico de mármol con varias figuras talladas a tamaño natural en homenaje a la tragedia mis demoledora que sufrió la ciudad en 1941. Fuera de Santander, destacan la playa de Covachos, en la localidad Soto de la Marina; las playas de Somo y el parque de Cabárceno, un área protegida donde se encuentran animales salvajes en semilibertad y donde Adriana vivirá un episodio que le hará cambiar la visión que tiene de lago.

La escritora

Eva García Sáenz de Urturi (Vitoria) publicó en 2012 su primera novela, La saga de los longevos, un fenómeno de crítica y ventas, y en 2014 la segunda entrega, Los hijos de Adan, junto con la novela histórica Pasaje a Tabiti.

En 2016 publica El silencio de la ciudad blanca, un thriller apasionante ambientado en su ciudad natal que ha supuesto un gran éxito en nuestro país y ha sido traducido a más de una veintena de idiomas, copando la lista de los más vendidos en países como EE. UU., Francia, Alemania, Italia, Polonia, México, Argentina o Brasil. También fue objeto de una adaptación cinematográfica en 2019, actualmente disponible en Netflix. Con esta novela arrancó una trilogia de la que los ritos del agna fue la segunda entrega y Los señores del tiempo la tercera y el desenlace de la Trilogía de la Ciudad Blanca. Ha sido galardonada con prestigiosos premios, como el Libro de Ficción del Año en 2018 y The Golden Bullet a la mejor novela negra extranjera de 2019.Tras ganar el Premio Planeta 2020 con Aquitania, publica El Libro Negro de las Hon, la novela más vendida de 2022, y El Ángel de la Ciudad (2023) Sus novelas superan los cuatro millones de lectores en 40 países, con un gran éxito en los anglosajones.

