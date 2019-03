Este lunes, hablamos con Joe Jonas

Estamos acostumbrados a ver a Joe Jonas junto a sus hermanos Nick y Kevin y ejerciendo como la voz de los Jonas Brothers. Sin embargo, ahora, el cantante de 21 años quiere probar suerte en solitario. Jonas lanza su primer disco en solitario.

El cantante ha explicado en su twitter que este disco contiene temas pop pero también “tendrá muchos elementos dance, ahí es donde está mi corazón”, aseguraba Jonas en una entrevista. El hermano Jonas ya ha presentado algunos temas de su nuevo trabajo como 'See No More' y 'Not Right Now', temas que demuestran la evolución musical del joven desde su debut con los Jonas Brothers.