¿En qué consiste la flexibilización de grados aprobada por el Gobierno?

La aprobación este viernes del real decreto de reforma del sistema universitario tiene como principal consecuencia la "flexibilización" de la estructura de grados en la universidad española. Pero, ¿en qué consisten los cambios? ¿A quiénes afectará? ¿Por qué los rectores se oponen?

Desde la implantación del Plan Bolonia en España, todas las carreras universitarias, con algunas excepciones puntuales, como medicina, tienen la misma estructura que suma 300 créditos ECTS: cuatro años de grado (240 créditos) y uno de máster (60 créditos) que es opcional para el estudiante, la fórmula se conoce como 4+1.

Sin embargo, en la mayor parte de Europa el sistema es diferente: tres años de grado y dos de máster (3+2). Lo que permite el nuevo real decreto es que las universidades puedan elegir libremente la fórmula que prefieran: 4+1, 3+2 o cualquiera que sume 300 créditos ECTS. Aún así, la secretaria de Estado de Educación, Universidades y Formación Profesional, Monserrat Gomendio, ha asegurado que no en todos los casos en los que los grados se reduzcan a tres años los másteres pasarán a ser de dos. Se establece una horquilla que va desde los 180 a los 240 créditos ECTS.

A juicio del Ministro de Educación, José Ignacio Wert, una mayor semejanza de la estructura de los estudios facilitará tanto que estudiantes extranjeros acudan a realizar sus estudios a España como que los españoles puedan cursar estudios en otras universidades.

¿Supondrá más gasto para las familias?

Algunos sindicatos de estudiantes han criticado esta reforma por entender que, si se pasa a tres años de grado y dos de máster, se incrementará el gasto de las familias ya que los posgrados tienen unas tasas más altas.

Gomendio ha rechazado estas críticas y ha asegurado que sólo un 20% de los estudiantes cursan másteres no obligatorios, un porcentaje que que ha calificado como "muy pequeño". Además, ha explicado que no es obligatorio que los másteres pasen a ser de dos años. Por otro lado, la secretaria de Estado también ha señalado que todos los estudiantes cuyos grados pasen a durar tres años en lugar de cuatro "no tendrán que pagar un año adicional", con el consiguiente ahorro que esto conllevará a las familias.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha calculado que supondrá para las familias un ahorro de unos 150 millones de euros, que es lo que cuestan las tasas de un año, al poderse reducir a 3 años la duración de los grados.

¿Cuándo se implantará esta medida?

Las universidades españolas podrán comenzar a hacer cambios a partir del próximo curso,septiembre de 2015, y, según ha repetido Gomendio en varias ocasiones, no habrá fecha límite de adaptación: cada institución académica podrá acometer los cambios si quiere y cuando lo desee ya que "no existe fecha fija para la implantación de estos nuevos grados".

Wert ha subrayado que el contenido de este real decreto no es ninguna "imposición" ya que las universidades optarán voluntariamente por implantar grados de 3 años o másteres de 2 años y ellas decidirán cuándo hacerlo.

¿A qué grados afectará?

Estos cambios no afectarán a todas las carreras universitarias que se cursan en España, sino que la flexibilización va dirigida únicamente a las profesiones no reguladas. Es decir,aquellas carreras que tienen normativas propias para la obtención del título (que están reguladas), permanecerán sujetas a las condiciones actuales.

Las profesiones reguladas en España --y que, por tanto, quedan exentas de lamodificación-- se ubican, en su mayoría, en ramas del conocimiento de Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura, como medicina, veterinaria, farmacia, enfermería,podología y las ingenierías.

Tampoco afectará a los másteres que habilitan para el ejercicio de profesiones, como el de Abogacía y el de Profesorado. Lo que no se verá afectado del todo es el sistema para acceder a los estudios de doctorado: serán necesarios cinco años de estudios previos (entre grado y máster), lo que quiere decir haber cursado 300 créditos ECTS, como ocurre en el sistema actual.