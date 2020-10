El director de cine, guionista y productor de cine Pedro Almodóvar no se para, pese a las dificultades como consecuencia de la pandemia de coronavirus y estrena en más de un centenar de salas españolas, 'La voz humana'. “He decidido que hay que seguir adelante”, nos cuenta en una entrevista el director de cine Pedro Almodóvar, en la que también habla de su pasión por las mujeres abandonadas, las casas, rodar en inglés o su nueva película con Penélope Cruz.

En su mesa de trabajo descansa una taza grande de té y sus gafas de sol. Un complemento para él casi imprescindible por culpa de su ¿conocida? fotofobia. Curiosamente, a un lado del escritorio reposa un gran volumen sobre Caravaggio, el maestro del claroscuro.

Todo el despacho de Almodóvar es un pequeño museo sobre su trayectoria. Hay decenas de fotos colgadas en las paredes. Algunas recuerdan ese famoso “¡Peeeeeeedro!” de Penélope Cruz y su Oscar por “Todo sobre mi madre”. Justo detrás de su silla, cuelga un retrato de Billy Wilder dedicado por propio director para el manchego. “Tuve la suerte de conocerlo en uno de mis primeros viajes a Hollywood”, nos explica. También hay sitio, en las estanterías de este particular sancta sanctorum, para premios Goya, algún premio César de la academia de cine francesa, dvds en inglés de sus películas o incluso un muñeco de los masters del universo recuerdo de 'Átame'.

"Hay que seguir adelante; hay que seguir rodando, creando cine, aunque el sector esté de capa caída y tengamos una crisis feroz"

Almodóvar nos recibe en este escenario. Podría ser un decorado más para alguna de sus películas. “Aquí no me lo dicen tanto- confiesa- pero en Estados Unidos tras el estreno de 'La voz humana' en el New York Film Festival muchos críticos y espectadores decían que les gustaría vivir en una de mis casas”.

Ya hemos roto el hielo, aunque él siempre lo pone fácil. 'La voz humana' se ha estrenado en nuestro país en 111 salas. Toda una hazaña, y más en tiempos de coronavirus, que sólo unos pocos como Almodóvar pueden lograr.

“Este estreno es un acto explícito de resistencia cultural”, nos asegura el director. “A pesar de las circunstancias en las que vivimos, no sólo en la distribución de películas sino en temas de salud o ambiente social, he decidido que hay que seguir adelante; hay que seguir rodando, creando cine, aunque el sector del cine esté de capa caída y tengamos una crisis feroz. Seguir adelante hasta que el virus te detenga, que a lo mejor no te detiene. Y si te detiene, pues pasas los 14 días que te tocan, pero seguir adelante.”

'La voz humana' es un cortometraje de 30 minutos “inspirado libremente” en el texto del mismo título del francés Jean Cocteau. Un monólogo dramático que el manchego ya utilizó en una escena “La ley del deseo” y que sirvió de punto de partida para 'Mujeres al borde un ataque de nervios', aunque “como tuve que alargar la idea, salieron un montón de personajes que acabaron barriendo la conversación telefónica, que ya no tenía lugar”, explica el director Pedro Almodóvar.

“Me he dado el gustazo de tener libertad como cuando rodaba mis primeros cortos en los años 70 en super 8”

La protagonista de esta nueva historia es Tilda Swinton, que da vida una mujer abandonada que espera el regreso o la marcha de su amante. “Me interesa mucho el personaje de la mujer abandonada y al borde del abismo -desarrolla Pedro Almodóvar-, porque es un personaje muy dinámico que arrastra siempre una historia. Una mujer en esa situación no se queda sentada, deprimida sino que empieza a hacer cosas”. De hecho, Almodóvar ha actualizado ese personaje, haciéndola más empoderada “He reescrito el 80% del texto de Cocteau, para que el personaje fuera más contemporáneo. No me identificaba ahora con ese elemento de la sumisión del personaje femenino en el monólogo original. Lo he convertido más en un acto de venganza, donde la mujer abandona se hace con el poder de la situación, reiniciando una nueva vida”.

La actriz Tilda Swinton es clave en este cortometraje que tiene mucho de experimento. “Me he dado el gustazo de tener libertad como cuando rodaba mis primeros cortos en los años 70 en super 8”. La británica, en este momento de prueba y ensayo de Almodóvar, le ha ayudado mucho para que el manchego dirija por primera vez en su larga carrera en inglés: “No he superado del todo al miedo que tenía a esta situación, pero sí que he vencido al menos el 75% de esa inseguridad. En esto ha sido fundamental la actitud de Tilda Switon. Nos hemos entendido estupendamente, con absoluta química”.

Estos años, Almodóvar ha tenido una vida bastante apartada, confinada podríamos decir. Pero aún así le preguntamos qué es lo que más le duele de esta pandemia de coronavirus. Y aquí el director se pone serio y dramático: “Lo primero, me duele ese impedimento para cualquier manifestación o gesto de ternura, es tremendo. Pero aún más la cantidad de víctimas, y que sus familiares no puedan despedirse de ellas, ni pasar el duelo como estamos acostumbrados. Eso es terrorífico.

“Lo primero, me duele ese impedimento para cualquier manifestación o gesto de ternura, es tremendo. Pero aún más la cantidad de víctimas, y que sus familiares no puedan despedirse de ellas, ni pasar el duelo como estamos acostumbrados"

Añade a todo eso la incertidumbre en la que vivimos. Nadie es capaz de saber qué va a hacer en las próximas Navidades, o el año que viene. En el sector de la cultura hay muchas personas que están yendo a los bancos de alimentos para poder comer. Muchos espectáculos en vivo han cerrado a cal y canto. Hay muchos dramas, mires donde mires. Y, por si fuera poco, hay también un enorme ruido alrededor por el continuo enfrentamiento entre los partidos políticos”.

Penélope Cruz, protagonista de su próxima película

Pese a lo incierto del futuro, nos despedimos hablando de su próxima película, 'Madres paralelas', que si todo va bien empezará a rodar en enero o febrero: “Ya estamos en la preproducción, con los casting. El único personaje seguro es el de Penélope Cruz, que será la protagonista.

Es una vuelta al mundo femenino que había abandonado en 'Dolor y Gloria' y a la maternidad -dice sonriendo de nuevo Almodóvar-. Yo he hecho madres abnegadas muy potentes. En mi nueva película también son son madres muy potentes, pero madre mucho más imperfectas, que también tienen derecho a existir”.

Una vez más, las madres mueven el mundo... el de Pedro Almodóvar también.