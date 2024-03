Oscars 2024: ¿Quién es el ganador más joven de la historia de los Premios Oscar?

El mundo del cine celebra este domingo su noche grande: los Oscars 2024. Las estrellas de Hollywood pasearán por la icónica alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles para asistir a la 96ª edición de la ceremonia de entrega de los Oscars. Después de días de preparativos, todo está a punto para la gran fiesta del cine.

Durante los casi 100 años de historia de los Premios Oscars ha habido ganadores de todas las edades. De hecho, ha habido personas muy jóvenes que han ganado el Oscar demostrando que el talento no conoce de edades. Pero, ¿quién ha sido la persona de menor de edad que ha ganado una estatuilla?

El ganador más joven

En la gala de los Oscars del año 1973, una niña californiana llamada Tatum O'Neal acaparó todas las miradas. La pequeña, que ese mismo año iniciaba su carrera como actriz, resultó ganadora de una estatuilla, convirtiéndose a sus 10 años y 106 días de edad en la persona más joven en ganar un Oscar en una categoría de competición.

La jovencísima actriz, que pasó ese día a la historia de los Premios, ganó el Oscar en la categoría Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película 'Luna de papel', protagonizada por su padre, el actor Ryan O'Neal, y dirigida por Peter Bogdanovich. En plena ola de éxito, la actriz californiana, aún siendo una niña, protagonizó otras películas como 'The Bad News Bears' (1976), 'Nickelodeon' (1976) e 'International Velvet' (1978).

Sin embargo, aquella niña prodigio acabó convirtiéndose en un juguete roto. Tras haber sido víctima de agresiones sexuales desde su infancia, en la década de los 90 Tatum se volvió adicta a las drogas. Esta adicción, unido a una ruptura con su exmarido John McEnroe tan explosiva como mediática, le hizo estar apartada de los focos durante más de diez años. En 2002, la actriz reapareció interpretando un papel secundario en la película 'The Scoundrel´s Wife'.

No obstante, a pesar de que Tatum ostenta este récord en una categoría de competición, cabe destacar que la actriz Shirley Temple se convirtió en 1934 en la persona más joven en ganar un Oscar, aunque no fuera en categoría competitiva. A los 6 años, la pequeña Temple conquistó una estatuilla, pero fue en la categoría de Premio Juvenil de la Academia, un premio que actualmente ya no se otorga.

96ª edición de los Premios Oscars

El humorista Jimmy Kimmel repetirá este año como presentador de la que será su cuarta gala como maestro de ceremonias. Ganadores de estatuillas de otros años, como Brendan Fraser o Jamie Lee Curtis, anunciarán a los triunfadores de la noche. Además, las actuaciones musicales irán de la mano de Becky G que cantará 'The Fire Inside, Ryan Gosling con 'I´m Just Ken' y Billie Elish interpretará 'What Was I Made For?', entre otros.

Entre las películas más nominadas este año destaca 'Oppenheimer' con 13 nominaciones, a la que sigue 'Pobres Criaturas' que cuenta con 11 nominaciones y, en tercera posición, 'Barbie' con 8. La edición de este año viene con varias nominaciones a películas españolas. 'La sociedad de la nieve' de Juan Antonio Bayona está nominada en la categoría de Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería. Por otra parte, la producción de Pablo Berger, 'Robot Dreams', también opta a un estatuilla en la categoría de Mejor Película de Animación.

Horario y duración de la gala

Como novedad, este año la gala de los Oscars comenzará a las 16:00 (hora local) y durará hasta las 19:30 horas. El motivo de que este año comience una hora antes de lo habitual es que justo este domingo Estados Unidos cambia su horario al de verano y adelanta una hora el reloj.

Teniendo en cuenta que en España hay una diferencia de nueve horas con respecto a Los Ángeles, en nuestro país podremos disfrutar de la ceremonia a partir de las 00:00 horas del domingo. Es decir, durante la madrugada del domingo al lunes.

Como la duración de la gala de los Oscars es de tres horas y media, está previsto que la gala termine a las 03:30 horas (hora peninsular y de Baleares).

