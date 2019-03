One Direction hace enloquecer a miles de adolescentes durante 2 horas en Barcelona

El grupo de moda entre las jóvenes adolescentes, One Direction, compuesto por Zayn, Liam, Niall, Harry y Louis reunió en el Estadio Olímpico de Montjuïc (Barcelona) a casi más de 40.000 chicas.

El grupo que hace enloquecer a las adolescentes, lo dio todo en el escenario haciendo cantar, gritar, llorar y reir a todo su público durante dos horas cantando 23 canciones con pocas interrupciones.

Aquellas que querían estar lo más cerca posible de los chicos de 1D se compraron la entrada de las primeras filas gastandose cerca de 200 euros, mientras que el otro público que no tuvo la suerte de estar cerca de los chicos colocandose al final del estadio pagaron por la entrada 60 euros.

Los temas más coreados del concierto fueron 'What makes you beautiful', 'Better tahn words' y 'Happily' que sus fieles fans cantaron con ellos dejanadose la voz.

El concierto acabó con fuego artificiales y una traca final, con canciones como 'You & i', 'Story of my life' y 'Best song ever' haciendo llorar de emocion a su público.

Hay que recordar que el grupo One Direction es una máquina de hacer dinero y es que vayan a donde vayan simpre van acompañados de sus fieles fans. Su película "One Direction: This is us" recaudó más de 60 millones de dólaares en una semana.

La historia se repetirá el próximo jueves 10 y viernes 11 en el Estadio Vicente Calderón de Madrid a las seis de la tarde dónde las jóvenes madrileñas están esperando ansiosas a su grupo favorito.