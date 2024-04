Una nueva generación de Beatles: los hijos de John Lennon y Paul McCartney sacan una canción juntos

¿Estamos delante de The Beatles 2.0? Sean Ono Lennon y James McCartney, los hijos de los dos famosos integrantes del grupo británico, se han unido para sacar juntos una canción llamada 'Primrose Hill', en honor a esa zona del norte de Londres.

James McCartney es hijo de Paul y Linda McCartney, y Sean Ono Lennon es fruto del matrimonio de John Lennon y Yoko Ono. Ambos han escrito conjuntamente una canción acústica que busca reflejar el poder de las vistas panorámicas de la capital británica desde Primrose Hill.

Cualquiera puede disfrutar ya de la balada. "'Primrose Hill' está aquí. Estoy muy emocionado de compartir mi última canción escrita conjuntamente con mi buen amigo Sean Ono Lennon", ha anunciado en su cuenta de la red social Instagram, James McCartney, de 46 años.

"Con el lanzamiento de esta canción parece que realmente estamos poniendo las cosas en marcha y estoy muy emocionado de continuar compartiendo música con vosotros", añadió. Unas palabras que han logrado emocionar a muchos de los fans de The Beatles.

Paul McCartney ya se ha pronunciado y ha ofrecido todo su apoyo a la canción, compartiéndola en sus cuentas personales de redes sociales. Además, también ha querido enviar su cariño a Sean Ono Lennon, de 48 años.

Esta colaboración de los hijos de dos famosos músicos no es la primera incursión que realizan en el mundo de la música. Anteriormente ya habían realizado algunos proyectos en solitario.'Primrose Hill' es el segundo lanzamiento de James McCartney este año, después de regresar con 'Beautiful' en febrero, su primer lanzamiento desde 2016. Por su parte Sean Ono Lennon ha publicado bastantes discos en solitario.

The Beatles en 2023

El pasado mes de noviembre veía a luz 'Now and Then', la última canción de The Beatles, en la que tanto John Lennon como George Harrison trabajaron en la década de 1970 y que Paul McCartney y Ringo Starr completaron el año pasado utilizando las grabaciones de los dos primeros.

Se utilizó Inteligencia Artificial para extraer la interpretación de Lennon de la maqueta original, cuyo sonido era tan deficiente que los integrantes restantes de la banda habían renunciado a utilizarlo durante décadas. "Allí estaba, la voz de John, clara y cristalina. Es bastante emocionante. Todos tocamos sobre ella, es una genuina grabación de The Beatles", dijo McCartney en un comunicado.

La canción se ha incluido en la nueva reedición de los 'Red Album' y 'Blue Album', las recopilaciones de los mejores temas del cuarteto lanzadas originalmente en 1973. "Que en 2023 estemos todavía trabajando en música de The Beatles y a punto de lanzar una nueva canción que el público no ha escuchado, creo que es bastante excitante", añadió McCartney.

Por su parte, Ringo Starr, el otro superviviente del grupo, afirmó que hacer esa canción "fue lo más cercano que nunca estaremos de tenerle de vuelta (a John) en la habitación, así que fue muy emocionante para todos nosotros". "Fue como si John estuviera ahí", explicó.

