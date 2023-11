La canción 'Now and then' de The Beatles vuelve a lanzarse con la ayuda de la Inteligencia Artificial

'Now and then', la última canción de los Beatles. La Inteligencia Artificial (IA) ha hecho posible que ahora se pueda escuchar la canción -de una forma clara- con la voz de John Lennon. El cantante grabó el 'single' en una cinta de caset, en 1979, pero tenía demasiado ruido de fondo y la IA ha conseguido eliminarlo.

La 'nueva' canción, es decir, la canción mejorada, se ha lanzado este jueves a las 14.00 horas GTM. Antes del estreno, el canal de YouTube de los Beatles publicó el cortometraje 'Now And Then – The Last Beatles Song'. Un 'mini' documental de 12 minutos de duración que incluye imágenes exclusivas y comentarios de los miembros de la banda.

La canción 'Now and Then' se lanza en un sencillo con doble cara A que combina la canción con 'Love Me Do', de Universal Music Group (UMG . AS) dijo en un comunicado. Se difunde más de cuatro décadas después de ser grabada en una maqueta.

Un regalo para McCartney

Lennon la escribió y cantó por primera vez en 1978 y con ayuda de la IA se ha eliminado el ruido. "Es bastante emotiva y todos tocamos en ella. Es una grabación genuina de los Beatles", dijo en un video en YouTube Paul McCartney. Este tema forma parte de una serie de canciones que John Lennon había grabado para McCartney antes de ser asesinado y la viuda del cantante, Yoko Ono, se lo entregó a McCartney en 1994.

Las otras dos canciones, "Free as a bird" y "Real love", fueron arregladas por el productor Jeff Lynne y publicadas en 1995 y 1996. Se intentó con "Now and then", pero el ruido lo impidió. Ahora, años más tarde, la Inteligencia Artificial ha logrado acabar el proyecto.