Muere Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit, a los 48 años: "Tu música nunca termina"

El mundo del rock lamenta loa muerte de Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, quien ha fallecido a los 48 años, según anunció la banda en un emotivo comunicado difundido en redes. La noticia ha conmovido a millones de seguidores y a toda una generación marcada por el sonido del nu mental, del que el grupo fue uno de los máximos exponentes.

"Hoy perdimos a nuestro hermano, nuestro compañero de banda, nuestro latido", escribió el grupo en su cuenta oficial, recordando a Rivers como "pura magia, el pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido". Los miembros de Limp Bizkit (Fred Dust, John Otto, Wes Borland y DJ Lethal) expresaron su dolor y cariño hacia el músico: "Fue una persona única. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo. Te amamos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina".

Fundador de Limp Bizkit y referente del nu metal

Sam Rivers fundó Limp Bizkit junto a su amigo Fred Durst, al que conoció mientras ambos trabajaban en una cadena de comida rápida. Poco después se unieron su primo John Otto y Rob Waters, sustituido más tarde por el guitarrista Wes Borland. Desde entonces, la banda se convirtió en un fenómeno global con himnos como 'Break Stuff', 'Rollin' o 'My Way', mezclando rap, metal y una actitud rebelde que definió toda una época.

Con más de 20 millones de oyentes mensuales y una gira mundial en marcha, Limp Bizkit preparaba su regreso a España después de 14 años de ausencia, con un concierto programado para el Resurrection Fest 2026, donde eran cabeza de cartel. Por ahora, el grupo no ha confirmado sin mantendrá sus compromisos tras la muerte del bajista.

Una vida marcada por la música y la enfermedad

En los últimos años, Rivers había enfrentado graves problemas de salud derivados de una enfermedad hepática, consecuencia del abuso del alcohol. En 2015 tuvo que retirarse temporalmente de la banda y, dos años después, se sometió a un trasplante de hígado.

En una entrevista, el músico confesó que los médicos le advirtieron que si no abandonaba la bebida, "iba a morir". A partir de entonces, inició un proceso de recuperación y transformación personal que le permitió volver a los escenarios con una energía renovada.

