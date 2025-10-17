Muere Ace Frehley, guitarrista fundador de Kiss y leyenda del rock, a los 74 años

El mundo del rock despide a una de sus figuras más influyentes. Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de Kiss, murió este jueves a los 74 años tras luchar durante varias semanas contra las complicaciones de un accidente. Según informa la revista TMZ, el músico sufrió un derrame cerebral provocado por una caída en su estudio de grabación. Tras varias semanas conectado a un respirador, la familia tomó la dura decisión de interrumpir el soporte vital.

Días después del accidente, una publicación en su cuenta de Instagram aseguraba que se encontraba "bien" y que, "por recomendación médica", suspendería sus viajes. Poco después, se cancelaron oficialmente todas las fechas de su gira programadas para el resto de 2025.

De un joven fan de Hendrix al 'Spaceman' de Kiss

Nacido en Nueva York como Paul Daniel Frehley, creció en una familia musical y recibió su primera guitarra eléctrica, una Zigmar japonesa, cuando cumplió 14 años. Como admirador de Jimi Hendrix, B. B. King, Buddy Guy, Led Zeppelin y The Rolling Stones, se formó de manera autodidacta hasta convertirse en uno de los guitarristas más reconocidos del rock duro.

Frehley fue parte esencial de la formación original de Kiss, junto a Paul Stanley, Gene Simons y Peter Criss. La banda irrumpió en los años 70 con un estilo inconfundible: maquillaje blanco y negro, trajes metálicos, botas de plataforma y un espectáculo cargado de pirotecnia y fuego.

Ace adoptó el personaje de 'The Spaceman' o 'Space Ace', un papel que definió su identidad artística. Su virtuosismo con la guitarra y su energía en el escenario marcaron numerosos momentos icónicos en la banda.

Carrera, éxitos y un legado eterno

Con Kiss, Frehley participó en éxitos como "Rock and Roll All Nite" o "I Was Made For Lovin' You", y llevó al grupo a vender millones de discos en todo el mundo. En 1982, dejó la banda para iniciar su carrera en solitario con el proyecto "Frehley's Comet", aunque volvió temporalmente en 1996 para reunirse de nuevo en una esperada gira.

Su salida definitiva fue en 2002, siendo reemplazado por Tommy Thayer, mientras él continuaba actuando y grabando por su cuenta. Además de su música, Frehley era conocido por sus guitarras modificadas con efectos de humo y pirotecnia, un sello que lo convirtió en un artista de culto y lo llevó a formar parte del Salón de la Fama del Rock & Roll.

El homenaje de Kiss y su familia

Su nombre, su sonido y su personaje permanecerán, como su música, en la historia del rock para siempre. "Estamos devastados por la muerte de Ace Frehley", expresaron Gene Simmons y Paul Stanley en un comunicado conjunto. "Fue un soldado esencial del rock y una parte irremplazable de la historia de Kiss. Siempre será parte de nuestro legado".

Su familia también emitió un comunicado en el que destacó la magnitud de su pérdida: "Estamos completamente devastados y con el corazón roto. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensibles. La memoria de Ace seguirá viva para siempre".