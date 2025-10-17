La Oreja de Van Gogh anuncia su gira 'Tantas Cosas que Contar': estas son las fechas, ciudades y entradas

'Tantas Cosas que Contar', es el nombre elegido por el grupo 'La Oreja de Van Gogh' para su vuelta a los escenarios. La novedad, como ya se anunció el pasado miércoles, es el regreso de Amaia Montero, la primera vocalista de la banda que se creó en diciembre de 1996.

Ahora, tras casi 20 años desde su salida, el grupo recorrerá España el próximo año, en 2026, en más de 15 ciudades. Las entradas estarán disponibles el próximo lunes 20 de octubre a partir de las 12:00 horas en la página web de la banda.

"Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", ha publicado la banda en sus redes sociales junto a una foto de los cuatro integrantes.

Además también muestran un momento de la banda interpretando la canción 'Puedes Contar Conmigo' en una sesión grabada el pasado 10 de octubre, tan solo cinco días antes de anunciar su regreso.

Las fechas y ciudades

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Fuengirola, Zaragoza y diez ciudades más son las elegidas, de momento, por la Oreja de Van Gogh para celebrar su vuelta. Una gira que comenzará el 9 de mayo en su querida Bilbao y terminará cerca , el 20 de noviembre en Pamplona.

9 de mayo en Bilbao (Bizkaia Arena Bec)

28 y 29 de mayo en Madrid (Moviestar Arena)

6 de junio en Albacete (Estadio José Copeta)

13 de junio en Murcia (Plaza de Toros)

26 de junio en Sevilla (Live Sur Stadium)

27 de junio en Fuengirola (Marenostrum)

10 de julio en Gijón (Gijón Life)

31 de julio en Donostia (Illumbe Donostia Arena)

21 de agosto en Santander (La Virgen del Mar)

27 de agosto en Valladolid (Pingüinos Arena)

4 de septiembre en Valencia (Roig Arena)

11 de septeimbre en A Coruña (Coliseum)

9 de octubre en Zaragoza (Príncipe Felipe)

6 de noviembre en Barcelona (Palau San Jordi)

20 de noviembre en Pamplona (Navarra Arena)

