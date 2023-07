Muere el fotógrafo español Alberto Clavijo a los 35 años en un evento de RBD

Alberto Clavijo, fotógrafo español de 35 años, se encontraba trabajando en un evento privado de la marca de Vodka Smirnoff, cuando se cayó desde un cuarto piso.

El evento promocional celebrado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, contaba con la participación del aclamado grupo RBD, conocido por la célebre serie 'Rebelde'. Según diversas fuentes, el evento no contaba con las medidas de seguridad necesarias.

Said Ochoa, reportero perteneciente al medio mexicano Foro TV, explicó que "no había señalización ni nada que impidiera el paso a un piso falso". La organización del evento se descontroló al superar por mucho elaforo permitido por el establecimiento. Ochoa menciona como los equipos de emergencia no lograban entrar al lugar de los hechos debido a la falta de protocolos y a la multitud.

Mantente despierto. Quédate con nosotros, tu familia

Los equipos de seguridad trasladaron al joven en ambulancia al Hospital Español. A pesar de varios intentos de reanimación, Clavijo falleció a los pocos minutos de llegar al centro médico acompañado por un amigo que le rogaba: "Eh, no te vayas, mantente despierto. Quédate con nosotros, tu familia".

Declaraciones de David Bisogno

David Bisogno, reconocido presentador mexicano de televisión, fue el encargado de dar a conocer el triste suceso a través del programa 'Ventaneando'. "Se acomide a ir a por las chamarras, se acerca, no alcanza la chamarra y da el paso, era un plafón falso y cae. No hay un letrero que dice: 'Peligro', 'Cuidado'. Le gana el peso, se cae. No había manera de ingresar al cuarto piso porque estaba todo apagado".

David Bisogno: "Un compañero y muy querido amigo mío cayó desde un cuarto piso"

Bisogno hizo hincapié en la importancia de las medidas de seguridad y en la negligencia que se dio por parte del evento: "A toda esa gente que a veces hace los eventos y se preocupa por la vestimenta, por tantas cosas, y que no se preocupen por la seguridad de la gente a la que están llevando y esté alguien en peligro de muerte, porque no hay pretexto, no hay pretexto alguno para tener un lugar sin avisos de peligro".

La trágica perdida del que lleva siendo su amigo más de 10 años hizo que se remetiera públicamente contra la organización del evento: "Pudo haber sido cualquiera. Se me hace curioso que hasta el momento nadie haya comentado nada...no se pudo hacer nada; se desnucó".

Quién era Alberto Clavijo

Alberto Clavijo era un fotógrafo español originario de Logroño, La Rioja. Tras estudiar Técnico Superior de Imagen y, posteriormente, Artes de la Imagen, decidió labrar su futuro en México, donde llevaba ya más de 12 años viviendo.

Trabajó para revistas como 'Vogue' y 'Elle', en España y Portugal, 'Vanity Fair' o, entre otras,'Shangai'. A su vez, fotografió a distintos personajes públicos, destacando: Mónica Naranjo; Anahí, vocalista de RBD; Maribel Guardia, drag queen; o, Zemmoa, cantautora mexicana, entre otras.

En 2018 fundó su propia agencia digital llamada 'El Clavo', enfocada a contenidos creativos.

En el momento del fallecimiento, Clavijo contaba con unos 16.000 seguidores en Instagram, a los que hizo testigo de sus últimas horas ya que llegó a subir numerosas historias de la fiesta.

Repuesta de los implicados

Smirnoff, a través de un comunicado, expresó lo trágico que era el suceso y remarcó que la marca no tuvo nada que ver en la organización del evento.

Por otra parte, el mánager de la banda de Rebelde (RBD), Pablo Ahumada, destacó a través de Twitter: "Ni mi empresa ni yo tuvimos nada que ver en la organización del evento. Como parte del equipo, nosotros únicamente negociamos la campaña comercial y de marketing con el talento. Nuestro mas sentido pésame para familiares y amigos".

Christian Chávez ha sido el único integrante de la banda que se ha pronunciado acerca del suceso, subiendo una imagen de una vela encendida en señal de luto. Los internautas esperan una reacción de Anahí ya que fue la única integrante del grupo que trabajó con el fotógrafo en 2021.